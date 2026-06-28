Franco Colapinto y un fin de semana sin respuestas para Alpine en el GP de Austria

Fue un fin de semana demasiado complejo para Alpine. El Gran Premio de Austria resultó un traspié para la escudería de Franco Colapinto, ya que los dos pilotos del equipo quedaron afuera de la zona de los puntos, un objetivo que habían podido cumplir en las cuatro carreras anteriores. En ese contexto, el argentino cerró este domingo en la 15° posición, mientras que su compañero, Pierre Gasly quedó en el puesto 13° y muy lejos de los diez primeros.

El arranque de la competencia fue muy duro para el argentino, que tuvo problemas con la potencia del monoplaza y no pudo hacer una buena largada en la que cayó del 16° puesto al último lugar. Incluso, se dio una charla con su ingeniero, Stuart Barlow, en la que la voz Colapinto le decía que no tenía potencia. Las respuestas desde los boxes no le aportaron soluciones, por eso es que le pidieron que redujera más la velocidad en algunos sectores para mejorar la recarga de batería y tener mejor despliegue de potencia. Pero nada mejoró sobre el auto 43. Además, Colapinto también se quejó de falta de carga en el tren trasero

En ese contexto es que tuvo que remontar desde el fondo con un ritmo muy irregular, pero que incluso fue superior al de su compañero. Sin embargo, el rendimiento de la escudería francesa estuvo muy lejos de lo demostrado en las últimas carreras, ya que ambos pilotos tuvieron problemas para recortar distancias de sus rivales.

📻| LA RADIO DE FRANCO COLAPINTO AL PRINCIPIO DEL GP DE AUSTRIA:



FRANCO: “No tengo boost, no tengo potencia”



STUART: “Okay, amigo, se redujo ahí pero concentrémonos acá”



FRANCO: “¿Qué carajos? Stu, no tengo potencia en ningún lado” pic.twitter.com/OO05M4cSO1 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) June 28, 2026

Frente a estos contratiempos, el equipo buscó con Colapinto una estrategia diferente al estirar al máximo sus detenciones gracias a su buena gestión de los neumáticos. El argentino mostró un sólido stint final en el que remontó más de ocho segundos sobre el Haas de Oliver Bearman, en el que también pudo superar a Esteban Ocon y Alex Albon (Williams). Más allá de este repunte, sólo le alcanzó para cruzar la bandera a cuadros en el puesto 15°, mientras que Gasly no pudo adelantar a Nico Hulkenberg en el cierre y quedó 13°.

Unos minutos después, Franco Colapinto fue muy honesto en cómo se sintió durante toda la carrera: “No me tocó nadie. No sé qué pasó. Me empezaron a pasa todos como un... Me quedé parado, largué, me quedé sin potencia, me empezaron a pasar, se recuperó un poco, después salí de la uno y se quedó otra vez, me volvieron a pasar todos, quedé 22. No sé qué pasó, nos quedamos sin boost, hay que entender el por qué. Fue un finde difícil con el motor y con la parte eléctrica que costó un poco más que otro fin de semana".

El pilarense agregó: "Hay que entender qué pasó, porque siempre tenemos una buena largada, es nuestro fuerte, reaccioné bien, hice unos primeros dos o tres metros y después se quedó parado el auto. Tenemos que entender con esas largadas que no salen ahora acá en Austria y a mejorar en Silverstone”.

🎙️| Franco Colapinto post Gran Premio de Austria 🇦🇹:



“No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. No sé qué paso, nos quedamos sin boost. Hay que entender el por qué; fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica” pic.twitter.com/VfVseMJlj3 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) June 28, 2026

Y continuó: “Igualmente creo que fue un día muy malo, sin ningún tipo de ritmo, muy lento, patinando mucho, me quedé ahí atrás de los Williams al principio, era muy difícil pasar, con el mismo motor y era muy difícil, después con las gomas un poco mejor, lo pudimos pasar más fácil, una carrera larga y dura pero las gomas de atrás no aguantaba, fue pésimo el grip que tenía atrás, hay que entender la razón y estar más convencidos”.

Tras la carrera, también se conocieron los audios entre Colapinto y Stuart, en al que analizaron el cierre de la competencia. “Un balance terrible. Primero tenía subviraje y después la parte trasera se deslizaba (…) No puedo entender qué pasó en la largada, fue un completo desastre”, dijo el argentino, mientras que su ingeniero lo resolvió con calma: “Okay amigo, hablemos de eso en la oficina”.