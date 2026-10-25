Un periodista británico apuntó contra Colapinto y dijo que fue penalizado “por ser argentino”

El presentador británico Jeremy Clarkson fue invitado por Alpine para ver el Gran Premio de Estados Unidos y lanzó un comentario sobre Franco Colapinto que generó polémica. El exconductor de Top Gear se refirió a la penalización que tuvo el piloto -a través de la cual retrocederá 10 lugares en la parrilla y largará penúltimo en la grilla- y afirmó que fue sancionado “por ser argentino”. La escudería, por su parte, emitió un comunicado en el que se distanció de las declaraciones.

En una entrevista con Sky Sports F1, le preguntaron por las posibilidades del equipo en Austin y respondió: “Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso. Pero bueno, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí”.

Ante la repercusión de su declaración, Alpine difundió un comunicado en el que se desmarcó de la postura de su invitado. “Desde el equipo somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado en una reciente entrevista televisiva en Austin”, señaló la escudería.

Jeremy Clarkson junto con Pierre Gasly, en el GP de Gran Bretaña Sam Bagnall - Sutton Images

Sin mencionar a Clarkson por su nombre, la escudería sostuvo que esa opinión personal no se corresponde con sus valores, que promueven la “amabilidad y el respeto”. Luego, cerró con un mensaje explícito dedicado al argentino: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

La sanción de Colapinto responde, en realidad, a una cuestión técnica: deberá retroceder 10 puestos en la grilla por utilizar una cuarta unidad electrónica de control en la temporada, por encima de las tres permitidas.

Durante la entrevista en Austin, de la que participaron Martin Brundle, Naomi Schiff y Simon Lazenby, Clarkson explicó además su cercanía con Alpine. El conductor de Clarkson’s Farm explicó que la sede de Alpine queda cerca de su granja en Oxfordshire y que tiene vínculos cotidianos con personas relacionadas con la escudería.

“Son nuestro equipo local. Quiero decir, la chica que cuida mis conejos en la granja, su padre trabaja para Alpine. Así que te sientes como en familia con ellos”, afirmó.

Clarkson ya había tenido declaraciones contra la Argentina años atrás Evan Agostini - Invision

El antecedente

Años atrás, durante una visita a la Argentina junto con Richard Hammond y James May para grabar un especial de Top Gear, Clarkson condujo por la Patagonia un Porsche 928 con la patente “H982 FKL”, que fue interpretada como una alusión a la Guerra de Malvinas de 1982.

El rechazo derivó en protestas en Ushuaia, donde veteranos de guerra se manifestaron frente al hotel en el que se alojaba el equipo. A su vez, la situación escaló: los integrantes de la producción recibieron pedradas y terminaron abandonando sus vehículos al costado de la ruta antes de cruzar hacia Chile.

La BBC, donde se transmitía el programa de Clarkson, indicó que la combinación de letras y números fue una coincidencia. El productor ejecutivo de Top Gear, Andy Wilman, desmintió que el coche haya sido elegido por su patente y calificó las versiones de “completamente falsas”.

Dos años después, Clarkson volvió a atacar a los habitantes de la provincia. El 24 de diciembre de 2016, publicó un saludo navideño en Twitter en el que los excluyó expresamente: “Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al demonio”.