Abu Dhabi como escenario en común de las controversias entre Red Bull y Lewis Hamilton. Desde aquella infartante definición de campeonato de 2021, que decidió el título en la última vuelta en favor del neerlandés Max Verstappen y que desató la furia del séptuple rey de la categoría, del equipo Mercedes y sobre todo del director de equipo Toto Wolff, a la telenovela de fines de 2023. Con información cruzada que hizo ruido en las últimas horas. Relatos extraños. ¿Verdades a medias? ¿Sueños irrealizables?

Con el tricampeonato definido en favor de MadMax por abrumadora superioridad, la tranquilidad para cerrar la temporada este fin de semana en Abu Dhabi se vio alterada por una noticia que hizo circular el propio Horner. Lo que sería un auténtico bombazo en caso de concretarse. Concretamente, el jefe de equipo del team campeón dijo que Hamilton “había llamado para ir a Red Bull”, la escudería dominante de la categoría. En tiempos en los que la continuidad del mexicano Sergio “Checo” Pérez para el segundo auto siempre parece estar en duda, bajo la lupa. El eventual fichaje del británico para ser compañero de equipo de su “enemigo” de las pistas habría sido, sin dudas, una de las noticias del año en el ambiente deportivo.

En agosto pasado, Hamilton renovó con Mercedes, pero hubo una telenovela previa Darron Cummings - AP

Las relaciones entre ambas organizaciones suelen transitar por las risdpideces, los mensajes irónicos. La semana pasada, en ocasión del Gran Premio de Las Vegas, Verstappen había estado muy crítico sobre el “espectáculo desmesurado” al que se habían visto obligados los teams y los pilotos en la ciudad del juego. Y sobre el riesgo que significó la rotura de la Ferrari de Carlos Sainz al toparse con una alcantarilla fuera de lugar. Esta mención motivó la crítica de Toto Wolff: “¿Cómo se atreve a censurar una organización de esta magnitud como la de Las Vegas?”, dijo Wolff. Verstappen aprovechó para contraatacar con un dardo nada sutil: “Lo tomo como de quien viene”, dijo el tricampeón. “Sainz dijo que durante unos segundos no sintió nada en las piernas, por eso el accidente pudo haber sido mucho peor. Si le hubiera pasado a un Mercedes, Wolff habría reaccionado de otro modo, pero tampoco estoy acostumbrado a otra cosa viniendo de él”.

Apenas asomó la cabeza por los pits, el que fue encarado en esta oportunidad resultó Hamilton. Para “confirmar” o no su approach a la escudería austríaca. Sin muchas estridencias, Lewis “negó haberse ofrecido a Red Bull” y “acusó a Christian Horner de agitar las aguas en medio de su soledad”.

Toto Wolff y Christian Horner, los jefes de equipo de Mercedes y Red Bull, siempre ácidos y propensos a las "telenovelas" Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

En rigor, de acuerdo con las informaciones publicadas por el Daily Mail, Horner había señalado que un miembro del entorno de Hamiltonse había puesto en contacto con el equipo Red Bull para “hablar de un asiento con los actuales campeones del mundo”, antes de que el piloto británico renovara su contrato con Mercedes. “Fue a principios de año. Hubo una consulta sobre si habría algún interés de Red Bull de contar con sus servicios”, afirmó Horner.

“Hay mucha gente aquí a la que le gusta mencionar mi nombre en las conversaciones porque saben que va a hacer olas”, dijo Hamilton. “Si te sientes un poco solo y no te prestan mucha atención, es perfecto que menciones mi nombre. Hornerestá agitando las cosas”. Luego, especificó que “hace como tres años que no hablo con él”.

Verstappen y Horner, una dupla que se maneja con eficacia ap - AP

Del mismo modo, Hamilton negó tajantemente que alguien de su entorno o que lo representara se hubiera puesto en contacto con Horner. Y retrucó con una historia algo confusa, que aportó algo más de nubarrones sobre el episodio. “En realidad, fue Horner el que se quiso poner en contacto conmigo. Primero comprobé que efectivamente nadie de mi grupo se hubiese comunicado con Horner. Sí es cierto que él me llamó a principios de año para reunirse”, sostuvo.

Y amplió el concepto. “Un día, estando en mi casa, encontré mi antiguo teléfono. Parece ser que Horner, como hace rato que no hablamos, tiene mi antiguo número. Entonces, encendí el celular y me entraron cientos de mensajes. Como suele suceder en estos casos. Uno de ellos era precisamente de Christian. ¿Qué quería? Coordinar para vernos y ponernos al día al final de la temporada”.

Pero entonces, ¿había interés o no en el gran pase del año de la Fórmula 1? “Al principio, respondí con mi nuevo teléfono. Fue después de un fin de semana. Encontré el mensaje bastante tarde. Era de principios de año. Lo encontré varios meses después, y sólo le dije: ‘Enhorabuena por la increíble temporada y espero que podamos competir contigo pronto’. Y me contestó repitiendo lo mismo”. Es decir, de “vernos y ponernos al día al final de la temporada”.

Hamilton se va cabizbajo del podio de Abu Dhabu 2021, mientras Horner y Verstappen celebran un título mundial inolvidable

En medio de esta historia, Hamilton firmó un nuevo contrato con Mercedes en agosto y hasta finales de 2025, tras un largo periodo de negociaciones. Siempre ha insistido en que espera terminar su carrera en la escudería y asegura que habló con Toto Wolff, para asegurarle que no había nada de cierto en la historia en cuanto se publicaron los comentarios de Horner.

También aprovechó para elogiar al Red Bull, ganador de 18 de 21 carreras esta temporada, y fue elocuente cuando se le preguntó si creía posible, a sus 38 años, en la posibilidad de ser algún día compañero de equipo de Verstappen. “La verdad, estaría más que feliz de correr contra Max en el mismo coche, sería maravilloso. Seamos realistas, todos los pilotos aquí sueñan con estar en un coche ganador. En mi juventud, cuando no había tenido mucho éxito, unirme a Red Bull habría sido más atractivo para mí”, reconoció Hamilton.

Que tuvo una expresión de deseos. “Quiero que Mercedes vuelva a ser un equipo ganador. Es mi sueño y por eso luchamos. Hemos tenido dos años realmente difíciles y si fuéramos capaces de batir a ese Red Bull, eso sería una sensación mucho mejor que simplemente subirme al mejor coche del momento. Trabajar con mi equipo para ganarles sería mejor para mi legado”. Y remató: “¿Qué pasaría si me llaman de Red Bull alguna vez? ¿Cómo sería transformarme en compañero de Verstappen? La verdad, no creo que él quiera que sea su compañero de equipo”.

La telenovela concluyó con los mensajes del propio Horner y de Verstappen. “No veo a Max y Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería buena. Estamos 100 por ciento satisfechos con lo que tenemos”, marcó la cancha el jefe de equipo de Red Bull. ¿Y a Max, lo seduce la idea? “No sucederá, por lo que no tiene sentido para mí hacer historias. A mí tampoco me importa. Aparte de Lewis, hay tantos buenos conductores. Pero no es un problema”, sentenció.

