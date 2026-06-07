Video: el toque de Franco Colapinto a Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco

Fue un domingo lleno de incidencias en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, entre los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc, los abandonos de dos campeones como Max Verstappen y Lando Norris, una bandera roja, dos safety cars, siete autos eliminados y un sinnúmero de penalidades de cinco segundos por diversas infracciones. Además, el toque de Franco Colapinto a Carlos Sainz sobre el final, que derivó en el retiro del español.

Así, la prueba en el Principado se vio alterada como no había ocurrido el año pasado, cuando no hubo siquiera un coche de seguridad en pista. Y la gloria quedó para Kimi Antonelli, que consiguió su quinta victoria consecutiva con Mercedes.

El lamento de Max Verstappen después del abandono en Mónaco Yves Herman - Pool Reuters

El primer episodio notable surgió con el frustrante comienzo del neerlandés Max Verstappen, que ocupaba la segunda posición en la parrilla de salida. Inesperadamente, el piloto de Red Bull tuvo que abandonar en la primera vuelta ya que apenas recorrió unos metros, cuando su auto empezó a corcovear y a quedarse imprevistamente.

El cuatro veces campeón del mundo, que contaba con una buena salida para hacerse con el liderazgo en un circuito en el que es muy difícil adelantar, se quedó clavado en la salida, debido a un problema mecánico de su monoplaza.

“Mad Max”, vencedor en dos ocasiones en las calles de Mónaco (2022, 2023), donde reside, expresó su incredulidad por radio antes de circular a baja velocidad por el circuito para entrar al garaje de su equipo al término de la primera vuelta. No faltaron los insultos en forma de queja en el diálogo con sus ingenieros, frente a una contingencia que lo amargó y lo obligó a pensar ya en la próxima carrera, en Barcelona.

En la salida, Verstappen tuvo el reflejo de pegarse hacia la izquierda para que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancó justo detrás de él, no le golpease por detrás. Mientras tanto, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato del mundo y que arrancó desde la pole, mantuvo el liderato en la primera curva y se posicionó de manera ideal en busca de su quinta victoria consecutiva en Gran Premio.

Después, el caos: los comisarios tuvieron muchísimo trabajo, entre investigación de infracciones, imposición de penas y la revisión del asfalto, que se levantó tras los accidentes de los pilotos de Ferrari y Aston Martin. Por ese motivo determinarían la bandera roja, que mantuvo detenida la carrera por varios minutos.

Pero antes, empezaron a precipitarse las incidencias: en el giro 47°, el campeón del mundo Lando Norris le notificó a su ingeniero que algo no estaba bien en su monoplaza y apenas pudo aguantar media vuelta, con lo que el McLaren tuvo que ser retirado de la competencia. El piloto logró llegar al pitlane y no pudo continuar en la pista. Fue el quinto abandono de la escudería en la temporada.

Así comenzaron a encadenarse los abandonos, porque a Norris se le sumaron Valtteri Bottas (Cadillac) y Oliver Bearman (Racing Bulls).

Aunque hubo mucho más, porque en la vuelta 60°, Lance Stroll perdió el control de su monoplaza y quedó cruzado en la pista, lo que obligó a la salida del auto de seguridad por primera vez. Sin embargo, poco después de relanzada la carrera volvió a verse la bandera amarilla porque Charles Leclerc extravió el rumbo de su auto y se dio de frente contra uno de los muros. Lógicamente, el monegasco se llenó de bronca en su propia casa.

Así, en la vuelta 68°, llegó la bandera roja, cuando todavía varios pilotos debían cumplir con la penalización, entre ellos George Russell (Mercedes) y los dos pilotos de Alpine, Colapinto y Pierre Gasly. Un verdadero caos. Mientras tanto, Kimi Antonelli mantenía el récord de vuelta, en un dominio a lo largo de la carrera, por delante de su principal amenaza en las estrechas calles de Mónaco.

Después del relanzamiento, que tardó cerca de 45 minutos en concretarse, Carlos Sainz se vio complicado con un primer toque de Nico Hulkenberg (Audi), e hizo un trompo tras un segundo toque, ahora de Colapinto, con lo que el español de Williams se convirtió en el séptimo piloto eliminado.

El toque de Colapinto a Sainz en Mónaco

Después del último episodio que involucró a Sainz, la gloria, una vez más, quedó para Kimi Antonelli, que consiguió su quinta victoria consecutiva en la temporada y, de esta manera, La escudería Mercedes acaparó todos los triunfos del año, ya que George Russell se impuso en la primera prueba, en Melbourne.