LA NACION

Violento robo al expiloto de Fórmula 1 Alain Prost en Suiza: entraron a su casa y lo golpearon

El excampeón recibió golpes en la cabeza y su hijo fue forzado a abrir la caja fuerte del domicilio, ubicado en el lago Lemán

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
ARCHIVO - El expiloto Alain Prost el 25 de mayo de 2024, previo al Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. (AP Foto/Luca Bruno, archivo)
ARCHIVO - El expiloto Alain Prost el 25 de mayo de 2024, previo al Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. (AP Foto/Luca Bruno, archivo)Luca Bruno - AP

GINEBRA.- El expiloto francés Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, resultó herido durante un violento robo en su domicilio en Suiza el pasado martes.

Según publicó este sábado el periódico suizo Blick, Prost, de 71 años, sufrió heridas leves en la cabeza durante el ataque y uno de sus hijos se vio obligado a abrir la caja fuerte familiar, tras lo cual los ladrones huyeron con su contenido.

En un comunicado difundido el jueves, la policía cantonal de Vaud indicó que una familia residente en Nyon, al noreste de Ginebra, había sido víctima de un robo en su domicilio el martes hacia las 8.30 hora local.

Contactadas por la AFP, las autoridades se negaron a revelar la identidad de las víctimas o a precisar si el caso afectaba a la familia Prost. Según ese comunicado, “varios individuos encapuchados entraron en la casa”.

“Una vez en el interior, amenazaron en particular a los ocupantes e hirieron levemente en la cabeza a una persona de la familia, en circunstancias que aún deben determinarse”.

Los ladrones “obligaron después a otro miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de darse a la fuga con un botín cuyo inventario detallado está en proceso de evaluación”, explicó la policía.

A pesar de un importante dispositivo de búsqueda, los ladrones aún no fueron localizados.

En tanto un portavoz de la policía de Vaud declaró que la investigación seguía en curso, pero no precisó si se habían producido detenciones. “Se está haciendo todo lo posible para identificar y detener a los autores de la agresión”, declaró.

Blick informó que en el último año se produjo un aumento significativo de este tipo de robos en la región del lago Lemán, cometidos por bandas transfonterizas cuyo objetivo son colecciones de relojes de lujo, por lo que las víctimas son personas adineradas.

Prost, coronado campeón del mundo en 1985, 1986, 1989 y 1993, sigue siendo hasta hoy el mejor piloto francés de Fórmula 1.

Corrió entre 1980 y 1993 para las escuderías McLaren, Renault, Ferrari y Williams. Solo Michael Schumacher y Lewis Hamilton (siete títulos cada uno), así como Juan Manuel Fangio (cinco), conquistaron más coronas que él.

Sebastian Vettel y Max Verstappen cuentan también con cuatro títulos.

Noticia en desarrollo

Agencias AFP y AP.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Colapinto piensa en Messi y el Mundial y se enamora de su auto: “Estamos en un lugar mucho más feliz”
    1

    Colapinto, antes del Gran Premio de Canadá: “Estamos en un lugar mucho más feliz”

  2. El fuerte incidente que sufrió Alex Albon tras atropellar a una marmota
    2

    El fuerte incidente que sufrió Alex Albon en el Gran Premio de Canadá tras atropellar a una marmota

  3. Colapinto no pudo dar ni una vuelta en Montreal: entró a boxes, se bajó del auto y no volvió a pista
    3

    Franco Colapinto en la Fórmula 1: el argentino no pudo dar ni una vuelta en la práctica del GP de Canadá

  4. Colapinto analizó las únicas "cuatro vueltas" que dio en el día y reveló cómo llega a la sprint
    4

    Colapinto habló tras la clasificación para la carrera sprint de Canadá: “Fue difícil, hubo que ponerle mucho huevo”