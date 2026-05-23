A qué hora es la sprint del GP de Canadá de la F1 y por dónde la pasan

La acción en el circuito de Gilles Villeneuve ya es un hecho y este sábado se corren la carrera rápida y la clasificación para la final de este domingo, con Franco Colapinto
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El Gran Premio (GP) de Canadá de la Fórmula 1 ya se corre en Norteamérica y este sábado, en primer turno, se disputará la carrera sprint. Luego, por la tarde, será momento de la clasificación para la final de este domingo. El argentino Franco Colapinto, que tuvo dificultades en el primer día de actividad, este viernes, cuando abandonó la única práctica libre por problemas en su auto, largará 13° en el primer compromiso de este sábado con la intención de crecer rumbo al segundo de la jornada.
La Fórmula 1 (F1) 2026 retoma de esta manera su tras el GP de Miami que se llevó a cabo a principios de mes y es con formato sprint, por lo que hay dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder. En constructores manda Mercedes.
La séptima fecha de este Campeonato Mundial (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron canceladas) tendrá la carrera sprint este sábado desde las 13 de la Argentina y desde las 17 la clasificación. Franco Colapinto largará 13° en la prueba rápida, por delante de su compañero Pierre Gasly, que estará 19°. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium.
El piloto pilarense sumó sumó seis puntos en la carrera principal de Miami al terminar séptimo, en la que fue su mejor actuación desde que corre en la Fórmula 1.
Características del circuito Gilles Villeneuve
Es un trazado semiurbano de rectas largas y frenadas fuertes, donde la eficiencia energética, como viene ocurriendo desde el comienzo de la temporada, tendrá un rol central. Esto se debe a que las chicanas y las fuertes desaceleraciones ofrecen importantes oportunidades de recuperación de la batería, algo que los pilotos ya están aprendiendo a controlar.
The full #F1Sprint grid is set 🔐— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
We can't wait for this! 🤩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/hoX5nZwUth
Además, el circuito castiga los errores con muros muy cercanos, como el de los Campeones, ubicado en la salida de la última curva, justo antes de la recta principal. La agresividad a la hora de pisar los pianitos será fundamental para ganar tiempo, aunque se requiere una precisión quirúrgica para no despistarse porque son más altos de lo normal.
En 2025, el británico George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria con 0.228s de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Los pilotos con más triunfos en Montreal, Canadá, son el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, con siete. De los que participan del Campeonato Mundial actual, además de Russell y Hamilton, también ganaron Verstappen (2022, 2023 y 2024) y Fernando Alonso (2006).
Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 100 puntos
- George Russell (Mercedes): 80
- Charles Leclerc (Ferrari): 59
- Lando Norris (McLaren): 51
- Lewis Hamilton (Ferrari): 51
- Oscar Piastri (McLaren): 43
- Max Verstappen (Red Bull): 26
- Oliver Bearman (Haas): 17
- Pierre Gasly (Alpine): 16
- Liam Lawson (Racing Bulls): 10
- Franco Colapinto (Alpine): 7
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4
- Isack Hadjar (Red Bull): 4
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 4
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2
- Esteban Ocon (Haas): 1
- Alexander Albon (Williams): 1
- Nico Hulkenberg (Audi): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
- Fernando Alonso (Aston Martin): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
- Mercedes: 180 puntos
- Ferrari: 110
- McLaren: 94
- Red Bull: 30
- Alpine: 23
- Haas: 18
- Racing Bulls: 14
- Williams: 5
- Audi: 2
- Cadillac: 0
- Aston Martin: 0
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