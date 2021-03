Axel Caniggia y su desconocido vínculo con Diego Maradona: “Me crió como a un hijo”

Axel Caniggia, el hijo mayor del exfutbolista de la Selección Argentina, contó en una entrevista con el periodista Gianluca Di Marzio que Diego Maradona, quien fuera amigo de su padre, lo crió “como a un hijo”. Además, el primogénito de Claudio Paul y Mariana Nannis, explicó el rol que tuvo “Pelusa” en su carrera como artista.

“Crecí con dos mitos del fútbol argentino: mi padre y Maradona. Diego era amigo de la familia y me crió como un hijo. No es de extrañar que fuera el protagonista de muchos de mis cuadros“, explicó Axel, de 31 años, en el diálogo que mantuvo con el cronista italiano. Al mismo tiempo, el hermano de los mediáticos Alexander y Charlotte Caniggia, describió a Maradona como un “Artista con A mayúscula”, y precisó que “nadie ha abrazado tantos niveles artísticos como él”.

A pesar de no haber tomado el mismo camino profesional de su padre, el joven artista mantiene un vínculo estrecho con el fútbol al retratar a renombrados deportista como Lionel Messi: “Nos conocimos en un partido del Barcelona, no es muy expresivo, pero me agradeció el regalo y mi trabajo”.

La publicación de Axel Caniggia en ocasión de la muerte de Diego Maradona Instagram @axel.caniggia

Poco antes de la muerte de Maradona, Axel Kevin le regaló un cuadro suyo al astro que retrata una icónica imagen de Diego en el palco de La Bombonera mientras fuma un habano, exhala el humo y con la camiseta de Boca arremangada deja ver su tatuaje de Ernesto “Che” Guevara. Además de esta obra, Axel prepara ahora un cuadro de su padre con Maradona que se exhibirá “en una importante muestra”: “Me emociona, sé que mi padre ha perdido a un verdadero amigo y esta es mi forma de homenajearlos“, dijo sobre el proyecto en ciernes.

Por otra parte, recordó cuando Maradona asistió, junto con su por entonces pareja Verónica Ojeda, a la primera exhibición artística que le tocó realizar en Buenos Aires en el año 2010, y evocó cómo sus palabras lo ayudaron: “Nunca olvidaré ese día: me hizo tantos cumplidos y me empujó a seguir, haciéndome entender que ese era mi camino“.

Sobre el origen de su inclinación profesional, Axel explicó que la heredó de su padre, ya que según dijo, Claudio Paul tiene talento para dibujar aunque se haya decidido por la pelota: “Nadie lo sabe, pero se habría convertido en un gran artista si no hubiera sido futbolista”. Con relación a sus inquietudes artísticas, el marido de Nieves reveló que estudió arte en Italia: “En Roma, me enamoré de Miguel Ángel y Leonardo, luego volví muchas veces los años siguientes. Si mi padre no hubiera jugado en la Serie A en mis años de formación, probablemente no sería quien soy hoy”.

Axel Caniggia le entrega a Robert de Niro un retrato suyo Instagram: @axel.caniggia

Actualmente, el papá de dos nenas vive en Marbella junto con su pareja y lamenta la distancia que ahora tiene con su padre a causa del coronavirus: “Ahora, está en su casa en Argentina, esta pandemia no nos deja vernos, espero poder abrazarlo de nuevo el próximo verano “.

¿Quién es Axel Caniggia?

Nació en Buenos Aires en 1991, pero por el trabajo de su padre como futbolista, vivió en Portugal, Italia, Escocia y España, entre otros lugares.

En diálogo con LA NACION, dijo que dibuja desde los cuatro años y que no se imagina haciendo otra cosa: “A los seis, mi madre me regaló una caja de pinturas, con la que hice mi primer cuadro: un paisaje al óleo”.

A los 14 años dejó el colegio y se convirtió en pintor hiperrealista, el estilo que imita la fotografía. Su maestro fue el artista español Pablo García López, también conocido como Alexis.

Su primera muestra fue en Marbella, en 2009, pero su arte lo ha llevado a otros lugares del mundo. En su cuenta de Instagram se lo puede ver regalándole retratos hiperrealistas a celebridades como Jack Nicholson, Robert De Niro y el cantante Jason Derulo.

Axel Caniggia en Instagram Instagram: @axel.caniggia

“Creo que me parezco a mi padre en la voluntad, en trabajar -sostuvo en 2009-. Mi padre me explica muchas cosas sobre la vida. Esas cosas de padre e hijo. Yo no juego al fútbol, pero capaz que somos parecidos”.

LA NACION