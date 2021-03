Mariano Closs cuestionó a Mauro Zárate: “¿Qué le vieron?”

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, cuestionó el rendimiento futbolístico del delantero de Boca Juniors, Mauro Zárate, y lo diferenció de su compañero de equipo, Carlos Tevez, al señalar que no son comparables, a pesar de que ambos juegan en el mismo lugar del campo de juego de acuerdo con el entrenador xeneize Miguel Ángel Russo.

En el comienzo del programa, Closs había anticipado que quería hablar sobre un jugador de Boca que, en su criterio, tiene “protección”. Ya durante el desarrollo del envío, el animador se explayó en su idea y develó qué se refería a Zárate: “Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando no juega, se lo pide, y cuando juega, se lo destaca como figura. ¿Qué le vieron ayer? (NdeR: contra Defensores de Belgrano por los 16avos de final de la Copa Argentina). Yo lo vi pesado, lento, e impreciso en los pases”.

Además, el relator deportivo señaló que no se puede destacar el trabajo de Zárate por haber hecho “dos goles de penal”, porque “si los pateaba (Agustín) Rossi, imagino que estarían diciendo: qué buen partido aunque no hayan llegado al arco”. Luego, el narrador reiteró que, desde su punto de vista, el futbolista formado en las inferiores de Vélez Sarsfield tiene “un halo de protección” y que “cuando no juega, porque te da entrevistas, hay que traerlo”.

#ESPNF12 📺 | ESPN



REPERCUSIONES



¿Qué conclusiones sacó el cuerpo técnico de Boca tras la victoria ante Defensores de Belgrano? @augustocesar22 te lo cuenta. pic.twitter.com/YHmR5jr78G — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 25, 2021

Por otra parte, el periodista Leo Gabes consideró que “Zárate quiere jugar igual que cuando tenía 20 años”, pero que ahora “no se saca un tipo de encima”. Por su parte, el comentarista Esteban Edul valoró el rol del jugador de 34 años en la ejecución de los tiros libres ante la ausencia de Edwin Cardona. “O sea, que lo tenés que poner porque patea la pelota parada. ¿Cuántos pase gol tiene? Si no te lucís contra Defensores de Belgrano...”, contrapuso Closs.

#ESPNF12 📺 | ESPN



"ZÁRATE NO SE SACA UN TIPO DE ENCIMA"



Para @leogabes, el problema del delantero de Boca es que "quiere jugar igual que cuando tenía 20 años". pic.twitter.com/MNHwaXj8Zo — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 25, 2021

En tanto, el conductor indicó que Zárate ya no tiene “peso propio”, y que “individualmente” no te puede “resolver un partido”: “Pateó dos penales, ¿qué más hizo? Porque hizo dos goles de penal me lo pusieron como figura”. También consideró que si a Zárate el partido “le sumó” en cuanto a la consideración del director técnico del equipo, a Franco Soldano y a Julio Buffarini les “restó”, a la vez que resaltó la labor del juvenil Agustín Obando.

Mauro Zárate festeja su gol a Argentinos Juniors. Alejandro Pagni / AFP

Finalmente, el periodista deportivo advirtió que siempre se cuestione la posición de Zárate en la cancha: “Cuando juega de 9 de espalda, no juega en su posición. Cuando juega a la izquierda, no juega en su posición. Un chico que se queda con la pelota más tiempo de lo debido y te la da tarde, es un jugador que no sirve en la posición que juega”, concluyó.

LA NACION