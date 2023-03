“¡Bajá el copetito!”: el fuerte cruce entre Horacio Pagani y Federico Bulos tras la derrota de Boca

escuchar

Los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Federico Bulos, protagonizaron este domingo un fuerte cruce en el programa, tras la derrota de Boca Juniors por 1 a 0 frente a Banfield, en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Todo comenzó cuando Pagani aseguró que le gusta “el sistema de juego que pretende emplear Boca”, pero agregó: “Lo que no se puede soportar es la desidia con la que juegan”. En ese momento, Bulos lo interrumpió para hacerle una pregunta: “¿Pero qué sería el sistema?”.

Allí, Pagani respondió que “jugar con tres delanteros” le parece “muy bien”. Enérgico, Bulos replicó: “¿Por qué te parece bien? ¿Por el número? ¿Porque sí? ¡Le falta juego en el medio para qué querés tres delanteros si no la agarran nunca! (Sebastián) Villa tiene el puesto comprado. ¡Empiecen a sacar, muchachos! ¡Vamos, vamos que es Boca!”.

Con poca paciencia, Pagani le contestó: “¡Pará! ¡Pará un poquito, viejo, bajá un poquito el copetito”. “¿Por qué? Porque te digo la verdad, por eso”, retrucó, desafiante, Bulos. Luego, el experimentado cronista reiteró: “¡Bajá el copetito! ¿Quién car... juega en el medio? ¡Si juegan a un kilómetro por ahora! Si vos ponés a un volante más, más lento juegan”.

Después, Bulos argumentó su punto de vista y usó a River como ejemplo: “Pero si vos ponés a un delantero más, te falta un volante. ¿Vos viste lo que hizo (Martín) Demichelis? Todos mediocampistas, llegadores. Le dio un baile bárbaro (NdeR: a Godoy Cruz). Eso es un técnico”.

Acto seguido, Pagani le preguntó a Bulos “cuántas pelotas atajó el arquero de Godoy Cruz”, para decir que River “jugó lindo ópticamente, para que les guste a ellos”. A su vez, indicó que Franco Armani, portero del conjunto millonario, sacó más pelotas que su colega rival.

En su análisis sobre Boca, Pagani no se anduvo con vueltas: “Es un desastre. No puede jugar con ese nivel de poca decisión y entusiasmo que tienen los jugadores. Es una vergüenza. No se dan cuenta que tienen puesta la camiseta de Boca. Juegan a dos kilómetros por hora”.

El conjunto xeneize marcha octavo, al cabo de siete fechas. El domingo, sufrió su segunda derrota en el torneo. La primera caída había sido contra Talleres (C), también en condición de visitante, en el marco de la tercera jornada del campeonato

Tras el partido, Ibarra asumió la responsabilidad por la derrota, y pidió “tranquilidad porque todavía falta mucho. Tenemos un plantel bárbaro”. Respecto del sistema táctico, consideró que “se dan partidos muy buenos jugando con tres delanteros. Pero hay otro tipo de partidos, que el rival plantea diferente, y ahí es donde nos cuesta un poquito más”, en relación al encuentro frente al Taladro.

