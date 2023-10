escuchar

En el marco de la entrega del Balón de Oro 2023 que reconoce a los jugadores más importantes del año -y que destacó a Lionel Messi como el mejor durante la temporada 2022-, Antonela Roccuzzo fue captada por las cámaras de televisión en el momento en que le llamaba la atención a uno de sus hijos, quien en medio de la ceremonia quería hacer de las suyas.

Durante el inicio del discurso de Messi, luego de la mención que realizó David Beckham con la posterior entrega del galardón, se vio a Roccuzzo atenta a las palabras de su esposo hasta que Ciro, quien estaba parado frente a ella, comenzó a pedirle algo con insistencia. Ante esta actitud, la esposa de La Pulga le retiró su mano y le indicó que escuchara a su padre.

Esto rápidamente se interpretó como un reto de la rosarina hacia su hijo, al tiempo que los otros dos -Mateo y Thiago- permanecían en sus respectivos asientos. Con el ceño fruncido, le señaló a su padre y Mateo obedeció.

En tanto, Lionel se quedó con el octavo Balón de Oro de su carrera. En medio de la que algunos consideran el principio de su última etapa como futbolista profesional, el capitán albiceleste pronunció un discurso emotivo ante la comunidad deportiva en París.

Los pequeños Messi, arriba del escenario: Mateo, Thiago y Ciro, en la ceremonia del Balón de Oro en París (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

“Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos y todo en el fútbol, es muy difícil eso. Tuve la suerte, como dijo Aitana, de estar en el mejor club del mundo, y eso hizo que gane muchos títulos y premios individuales”, empezó con su agradecimiento Messi arriba del escenario y agregó: “Tuve muchas derrotas duras con la Argentina, donde tuve momentos en donde no se me daba. Conseguí la Copa América y el Mundial, que era lo que me faltaba, y estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento y de haber conseguido lo que conseguí”.

Hacia el cierre, el “10″ hizo un recordatorio especial: “Quiero hacer una mención a Diego [Maradona], hoy es el cumpleaños de él. Es el mejor lugar en donde se le puede hacer un homenaje. Diego, esto también es para vos…”.