Patricia Viggiano es una actriz que protagonizó y participó en decenas de producciones televisivas en las décadas del ‘80 y ‘90. Si bien en estos tiempos la intérprete no está tan presente en la pantalla chica, el pasado domingo visitó el programa Entre Nos (NetTV) y contó un episodio dramático de su vida cuando un actor con el que compartía una tira la arrojó contra unas escaleras porque ella “no quiso acostarse” con él.

Viggiano visitó el programa que conduce Tomás Dente en Net TV y allí se refirió a la situación de acoso que sufrió en una de las producciones en las que trabajó. No dio mayores detalles acerca de la persona a la que se estaba refiriendo, pero se centro en narrar lo violento del episodio que le tocó vivir. “A mí me tiraron contra una escalera por no querer acostarme con un actor. Me tiró contra una escalera y me golpeó”, dijo, enfáticamente.

La recordada actriz de Mi cuñado, Verano del ‘98 y Mujeres asesinas, entre otros grande éxitos, relató previamente la sensación de impotencia que se padece cuando una mujer se encuentra en una situación así en su trabajo: “Tenés que elegir entre el pan de tus hijos o elegir paralizar tu proyección profesional y tenés que abrirte porque tenés un enfermo del otro lado y no es justo, tampoco”.

Patricia Viggiano dialogó con Tomás Dente en Entre Nos, el programa que tiene el periodista en Net TV captura net

Sin embargo, en el caso que relató en que el actor la arrojó contra las escaleras, Viggiano no se bajó de la tira, sino que juntó pruebas y testigos contra su acosador y lo enfrentó: “Cuando yo fui y dije: ‘Basta porque hasta acá llegamos, tengo las pruebas, no me podés joder nunca más’. Yo le dije: ‘Vos me hiciste esto, esto y esto y si volvés a hacer esto y esto voy y te escracho en todos los medios’”.

A continuación, la actriz recordó la contestación que le dio el actor que protagonizaba junto a ella la novela ante sus palabras: “La respuesta fue, y lo juro por la vida de mis hijas: ‘Si yo hice lo que vos decís, te pido perdón’. Le dije: ‘Vos hiciste todo lo que yo estoy diciendo y si vos lo volvés a hacer, yo te aniquilo la carrera’”.

“Tuvo suerte, no se la aniquilé. Sigue estando”, cerró la actriz su anécdota, aunque después se preguntó, reflexiva: “¿Pero qué se puede hacer con una justicia que cuando una mujer va y dice eso siempre lo primero que se sospecha es la la mujer? ¿Cómo hacés si no tenés pruebas? ¿Quién te cree? Es la palabra de uno contra el otro”.

Patricia Viggiano contó un violento episodio que le tocó vivir con un actor cuando grababa una tira: él la arrojo contra unas escaleras porque ella no se quiso acostar con él Victoria del Sel - @tpagencia

Viggiano culminó su relato sin dar pistas sobre la identidad del actor que la arrojó contra las escaleras, pero se centró básicamente en la situación que había vivido, a la que definió directamente como “abuso”. Y aseguró que, además del episodio de las escaleras, había sufrido algo similar dos veces más.

“Esto no es nuevo, es de hace mucho tiempo”, señaló Viggiano en un momento de la charla en referencia a los abusos a las actrices y comparó luego con los tiempos actuales. “Lo que pasa es que antes no podíamos decirlo y ahora las chicas gracias a Dios viven desde otra cabeza y están en una sociedad más preparada para creer que eso es posible”, aseveró la intérprete que actualmente se encuentra en el teatro Picadilly protagonizando la obra Radojka junto a Esther Goris.