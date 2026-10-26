Balón de Oro 2026: el video de Mbappé en la previa que despertó sospechas sobre el premio

Este lunes 26 de octubre se realiza la entrega del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre, ubicado en Londres, Inglaterra. La lista de los 10 candidatos hombres y 10 candidatas mujeres ya está definida y solo falta conocer la decisión final. Minutos antes de la ceremonia se hizo viral un video en el cual Kylian Mbappé tuvo una reacción llamativa ante la pregunta de si recibiría el premio mayor.

Este reconocimiento se le otorga al máximo jugador de fútbol en el periodo de un año y el jugador francés es uno de los favoritos para obtener este premio internacional que celebra su trayectoria y desempeño.

La reacción de Kylian Mbappé antes del Balón de Oro 2026

En un video de X se puede ver a Mbappé al finalizar un partido del Real Madrid y que publicó DAZN, donde Redouane Bougheraba, uno de sus amigos, lo saluda y ante las cámaras le dice: “¿Mañana lo tenés?”. De inmediato, el delantero afirma con la cabeza y sonríe sin emitir palabra alguna.

Este clip despertó las sospechas entre los usuarios de la red social, quienes especulan que se trató de una señal por parte del francés acerca del resultado que lo dará como ganador del Balón de Oro 2026, aunque no hay garantías de ello hasta que transcurra la ceremonia oficial.

Cabe remarcar que hasta el momento Mbappé no tiene un reconocimiento como este, por lo que se espera que, después de su rol en el Mundial 2026, llegue el premio ante el resto de sus colegas.