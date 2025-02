Argentina vs. Venezuela, por la clasificación a la Americup 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina de básquetbol disputará esta semana sus últimos dos partidos en el clasificatorio a la Americup Nicaragua 2025 y el primero de ellos será este jueves ante Venezuela como visitante en el Parque Miranda de Caracas correspondiente a la quinta fecha del grupo A.

El encuentro está programado para las 20.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. La jornada se completará con el cruce entre Colombia y Chile en Cali.

En el partido de la primera ronda, en Mar del Plata, la selección argentina derrotó a Venezuela X

La Vinotinto marcha última en la zona con cinco puntos producto de una victorias y tres derrotas y necesita un buen resultado para llegar al último juego con grandes posibilidades de obtener uno de los tres cupos disponibles a la Copa América de básquetbol.

Recientemente asumió como entrenador Ronald Guillén en lugar de Daniel Seoane y entre los jugadores convocados sobresalen el histórico Gregory Vargas, David Cubillán, José Ascanio (Oberá Tennis Club en la Liga Nacional de la Argentina), Michael Carrera, José Materán y Windi Graterol (Platense).

La albiceleste, por su parte, domina la tabla de posiciones con siete unidades gracias a tres triunfos y una caída y está a un paso de obtener su plaza a la Americup 2025 para defender el título que consiguió en 2022, su última gran alegría porque luego ingresó en un bache -no clasificó al Mundial 2023 ni a los Juegos Olímpicos París 2024- del que necesita salir. La obtendrá si le gana a Venezuela o el próximo domingo, en la última fecha, supera a Colombia también como visitante. Incluso, dependiendo de los resultados puede clasificarse incluso perdiendo ambos encuentros.

En ambos partidos el entrenador será Nicolás Casalánguida. Pablo Prigioni no está con el plantel que viajó este lunes a Venezuela porque sus compromisos con Minnesota Timberwolves en la NBA se lo impiden. El DT diagramó una preselección con 24 jugadores entre los que están incluso las figuras que no pueden sumarse porque compiten en la Euroliga -Facundo Campazzo, Leandro Bolmar y Luca Vildoza-. Aunque de momento no se oficializó qué basquetbolistas afrontarán el cotejo contra el combinado de Guillén, hay nombres que son una fija como José Vildoza, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Juan Fernández, Juan Pablo Vaulet, Lucio Redivo y Patricio Garino.

Ambos países se enfrentaron en la tercera fecha y se impuso la Argentina 72 a 61 como local en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El más destacado del juego fue Juan Fernández con 20 puntos y 8 rebotes.

Resultados, fixture y posiciones del grupo A del Clasificatorio a la AmeriCup 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Venezuela 79-60 Colombia.

Argentina 90-78 Chile.

Fecha 2

Colombia 67-64 Venezuela

Chile 79-77 Argentina.

Fecha 3

Chile 74-80 Colombia.

Argentina 72-61 Venezuela.

Fecha 4

Chile 86-61 Venezuela.

Argentina 88-68 Colombia.

Fecha 5 - Jueves 20 de febrero de 2025

22.40: Colombia vs. Chile.

20.10: Venezuela vs. Argentina.

Fecha 6 - Domingo 23 de febrero de 2025

20.10: Venezuela vs. Chile.

20.10: Colombia vs. Argentina.

La selección argentina de básquetbol lidera el grupo A de la Americup con tres victorias FIBA

Varios países ya se clasificaron a la AmériCup 2025. Brasil y Uruguay lo hicieron desde el Grupo B que comparten con Panamá y Paraguay. Desde el C lo consiguió Canadá y resta un lugar para República Dominicana o México. En la zona D todavía no hay plazas definidas y pujan por los tres cupos Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y Bahamas.

LA NACION

