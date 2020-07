Las Gigantes, durante los Panamericanos de Lima 2019: un papelón dirigencial difícil de creer Crédito: Lima2019

Desde hace años que el básquetbol femenino de la Argentina lucha por los mismos destratos: no es sólo una cuestión de dinero. Cuando 2020 se suponía que marcaría el despegue definitivo, nada de eso sucedió. Las chicas se quedaron sin liga local, producto de la pandemia, y los problemas no terminan ahí: no hay un cuerpo técnico definido para Las Gigantes y en medio de la crisis, incluso, muchas de las jugadoras del seleccionado argentino se habían quedado sin las becas que recibían.

Este último punto encontró al menos un gesto ayer. Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y Gerardo Werthein, Presidente del Enard, se reunieron de manera virtual con algunas jugadoras de la selección. Tras analizar las problemáticas e interiorizarse de los diferentes temas, se resolvió restituir las becas y que correspondan al escalón de Proyección Panamericana, apuntó Werthein. Asimismo, Lammens expresó: "Nosotros valoramos el compromiso de ustedes, las jugadoras, el crecimiento deportivo de los últimos años y estamos seguros que este es apenas el primer tramo de un camino de crecimiento y logros deportivos, porque tienen talento, compromiso y orgullo de vestir la camiseta argentina".

El contacto virtual de las jugadoras del seleccionado con Matías Lammens y Gerardo Werthein

La problemática de fondo persiste

Sin dudas, un signo positivo en medio de una repetida desazón para las chicas. Ahora bien, ¿soluciona la problemática de fondo que tiene el básquetbol femenino con la Confederación Argentina de Básquetbol? No.

Todo comenzó con el reclamo de las integrantes del seleccionado de básquetbol femenino, Las Gigantes, que tuvieron que recurrir a las redes sociales para ser escuchadas por las autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol y las jugadoras del medio local para que la Asociación de Clubes les prestara atención. Se quedaron definitivamente sin competencia en 2020 y, en consecuencia, se quedaron sin trabajo. Jugadoras como Sofía Aispurúa, Victoria Llorente, Ornella Santana y Débora González debieron recurrir a los medios para dar a conocer sus necesidades.

La Pepo González, que está en Italia y ya se entrena con el Thunder Basket Halley, de la Serie B, charló con LA NACION y fue contundente: "La selección femenina quedó afuera de la planificación de la Confederación. Estamos en el aire, pero no es de ahora. Siempre pasó con el básquet femenino. No tenemos nada, no estamos dentro de ningún proyecto. Las jugadoras no tienen un ingreso. Lo que falta es respeto para las jugadoras y para el básquet femenino en general, no quiero remarcar que esta dirigencia o la anterior no hicieron. No es algo contra nadie, se trata del respeto que siempre le faltaron al femenino. Siempre nos ningunearon".

Los reclamos y las respuestas se dieron en las redes sociales con comunicados cruzados. Primero fueron Las Gigantes las que hicieron una publicación en la que expusieron la situación de desamparo en la que se encuentran: "Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelación de la Liga Femenina y el Torneo Federal, complicándose más todavía con la baja de la beca que recibíamos. Por lo que, en este momento, no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del Básquet Femenino Argentino".

La desazón y la increíble eliminación por el tema de las camisetas en Lima 2019 Crédito: Imagen de TV

Después llegó un comunicado de la CABB en el que se ampararon en la pandemia para hablar de becas y lo que no se puede hacer por el confinamiento: "Es injusto e inoportuno culpar a la CABB por no hacer una convocatoria de jugadoras, cuando es de público conocimiento que están prohibidas las concentraciones de personas mientras rige el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en nuestro país". Sin embargo, el pedido de las jugadoras va un paso más allá: "Estamos pidiendo respeto, igualdad y que se hable de un proyecto serio para nosotras", dijo González. No se descarta que el propio Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación establezca contactos con la CABB para atender la otra parte de los reclamos de las jugadoras y del básquetbol femenino en general.

Un detalle revela hasta qué punto llega la desprolijidad con el básquetbol femenino argentino. La nómina que se utilizará para reactivar las becas es la convocatoria que se realizó para los Juegos Panamericanos 2019. Y tiene cierta lógica, dentro de este "gesto", ya que hay un entrenador, Leo Costa (tiene contrato hasta diciembre), pero sin un cuerpo técnico para Las Gigantes y no fue el DT el que armó esa lista.

Para entender aún más, vale tener como referencia que las becas que antes cobraban las jugadores y fueron cortadas también formaban parte de un "gesto" que tuvieron con las chicas tras el escandaloso episodio del olvido de las camisetas en Lima y que significó la eliminación de los Juegos. Aquella asignación finalizaba en noviembre, pero por ese episodio se decidió sostenerlo hasta marzo de 2020.

La derrota menos pensada en Lima 2019