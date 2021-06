La selección femenina de básquetbol de la Argentina quedó descalificada de la Americup por un brote de coronavirus

El destino y las contingencias parecen empecinados en complicar cada paso del seleccionado femenino argentino de básquetbol. Este martes se anunció que el conjunto nacional quedó afuera de la Americup que se disputa en Puerto Rico , tras el registro de dos nuevo casos de coronavirus en su delegación que le impiden completar el mínimo de jugadoras disponibles para poder afrontar los próximos encuentros pautados ante Venezuela y los Estados Unidos. Según informó la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) la Argentina perderá sus encuentros por “confiscación” y será “descalificada” de la competencia . Por lo tanto, el seleccionado femenino ya se quedó sin chances de clasificarse para el Mundial de Australia 2022.

Si bien las circunstancias son completamente diferentes, es un nuevo golpe para el seleccionado femenino nacional, que en 2019 quedó eliminada en los Juegos Panamericanos de Perú y perdió los puntos ante Colombia por haberse equivocado de indumentaria. Las Gigantes debían jugar frente a las colombianas, por la segunda fecha del Grupo B, con camiseta blanca y, por un error de la organización de la Confederación Argentina, se presentaron al partido con las casacas azules. Una vez más, motivos extradeportivos dejan al equipo sin la posibilidad de competir.

Los últimos testeos que se le realizaron al plantel argentino arrojaron dos nuevos casos positivos (Diana Cabrera y el kinesiólogo Mario Piñero). Estas confirmaciones no hicieron más que complicar cualquier ilusión, ya que la Argentina apenas puede contar con cinco jugadoras habilitadas para disputar los partidos, ya que el reglamento establece que necesita contar con al menos siete deportistas disponibles.

“Considerando que las pruebas adicionales que se realizaron ayer arrojaron que más miembros de la delegación resultaron positivos, y con la salud y seguridad de jugadoras, entrenadores y funcionarios como prioridad, se tomó la decisión de no disputar los partidos de Argentina vs Venezuela y Estados Unidos”, explicaron desde la organización.

Las jugadoras argentina que tienen exámenes negativos (Sol Castro, Agustia García, Victoria Gauna, Macarena Rosset y Camila Suárez) regresarán al país este miércoles. El departamento médico de la Confederación Argentina de Básquet informó que las deportistas aisladas tras contraer coronavirus se encuentran bien de salud y con síntomas leves.

El seleccionado femenino argentino quedó afuera de la Americup que se desarrolla en Puerto Rico FIBA

El equipo argentino debutó con una victoria por 65 a 46 sobre República Dominicana, con apenas nueve jugadoras, ya que antes del encuentro tuvieron que ser aisladas la capitana Melisa Gretter, la subcapitana Agostina Burani y Andrea Boquete. Después cayeron ante Puerto Rico, por 79-56.

“Estamos con mucha tristeza e impotencia. Por todo el esfuerzo que hicimos durante casi 40 días. Acá venimos a jugar y ahora nos tenemos que centrar más en la salud de la jugadoras, que es lo realmente importante hoy. Le seguimos buscando la vuelta al tema y no sabemos qué pasó. Realmente tomamos todas las precauciones posibles”, dijo Martínez al sitio oficial de la CAB.

“ Nos fuimos todos negativos y, cuando llegamos a Puerto Rico, teníamos dos positivos ”, dijo el seleccionador argentino. El viaje hacia la sede y un control antidopaje en los días previos a la competencia son los dos hechos que se investigan para saber si desde allí se inició el brote: “El viaje implica un riesgo, está claro. Y luego está ese control antidoping oficial, que ahora estamos averiguando si alguna de las dos personas que vinieron a realizarlo dieron positivo en los días siguientes. No hay muchas más opciones porque encima a las jugadoras que les tocaron el control son las que dieron positivas”, explicó Martínez.

“Desde lo que fue Sunchales hasta el día de viajar estuvimos siempre controladas, por cuidados propios y también por la atención que tuvimos por los médicos del equipo y todo el staff de la CABB. Y si bien tuvimos días libres fueron días en los que nosotras nos quedamos alojadas en el hotel, ninguna fue para sus casas. Íbamos del Ramada a entrenarnos a Obras y el Cenard en un micro exclusivo para nosotras, y de ahí una vez que terminábamos el entrenamiento volvíamos al hotel. Todos los días fueron así. Por eso hoy tenemos toda esa impotencia y tristeza , porque hicimos todo bien y lamentablemente nos pasa todo esto en el momento menos indicado, que es ahora en el torneo”, le dijo Melisa Gretter al sitio de la CABB.

La FIBA emitió un comunicado en donde explica que siguiendo el Protocolo Covid-19 para las Competiciones Oficiales de Selecciones Nacionales y Clubes de FIBA y a partir del consejo de su Comisión Médica, se decidió que los dos partidos restantes de Argentina en la FIBA AmeriCup Femenina 2021 no se llevarán a cabo. “Considerando que las pruebas adicionales que se realizaron ayer arrojaron que más miembros de la delegación resultaron positivos, y con la salud y seguridad de jugadoras, entrenadores y funcionarios como prioridad, se tomó la decisión de no disputar los partidos de Argentina vs Venezuela y Estados Unidos. Argentina perderá estos dos partidos por confiscación y según las reglas oficiales de baloncesto, si en un torneo el equipo pierde por segunda vez, será descalificado del torneo y los resultados de todos los partidos jugados por este equipo serán anulados”.

LA NACION