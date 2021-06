La agenda de TV del sábado: Eurocopa, la final femenina de Roland Garros, argentinos en el rugby europeo y Las Gigantes en la Americup de mujeres

El deporte internacional copa las pantallas este sábado. Con mucha actividad a poco del verano europeo, habrá allá fútbol y tenis, más ligas locales de rugby, y básquetbol americano del otro lado del Atlántico.

A un día de que se ponga en marcha la disputa de la Copa América de fútbol, la Eurocopa itinerante (12 ciudades-sede) ofrecerá su segunda jornada, con Bélgica vs. Rusia como plato principal; las entradas serán Suiza vs. Gales y Dinamarca vs. Finlandia. El certamen es televisado por DirecTV Sports, que anunció un beneficio para los televidentes en general: los partidos quedan accesibles gratuitamente para todo aquel que tenga una cuenta de Facebook y/o Gmail, aunque no sea abonado al servicio de DTV. Las transmisiones están disponibles en Directvsports.com.

Romelu Lukaku en el entrenamiento de Bélgica de este sábado; el equipo clasificado tercero en el Mundial de 2018 vuelve a Rusia para enfrentarse con el anfitrión, en San Petersburgo, por la Eurocopa. KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Más temprano, Anastasia Pavlyuchenkova y Barbora Krajcikova protagonizarán otra inédita final femenina de Roland Garros.

Europa tendrá actividad también de campeonatos nacionales, en rugby. En el inglés Premiership ofrecerá el partido de Exeter Chiefs, con Facundo Cordero, contra Sale Sharks, y en el francés Top 14, el de Bordeaux Bègles, dotado de los Pumas Guido Petti Pagadizábal, Santiago Cordero y Bautista Delguy, frente a Clermont Auvergne.

El día de deporte en directo en la televisión se cerrará con el compromiso del seleccionado argentino femenino de básquetbol, Las Gigantes, ante Puerto Rico por la Americup, que se disputa en San Juan de Puerto Rico.

La televisación del sábado 12

FÚTBOL

Eurocopa

10 Gales vs. Suiza. DirecTV Sports.

Gales vs. Suiza. DirecTV Sports. 13 Dinamarca vs. Finlandia. DirecTV Sports y TNT Sports.

Dinamarca vs. Finlandia. DirecTV Sports y TNT Sports. 16 Bélgica vs. Rusia. DirecTV Sports y TNT Sports.

Major League Soccer

16 Kansas City vs. Austin FC. ESPN 3.

TENIS

6 El ATP 250 de Stuttgart. Las semifinales. DirecTV Sports 2.

El ATP 250 de Stuttgart. Las semifinales. DirecTV Sports 2. 9.45 Roland Garros. La final femenina: Barbora Krejcikova vs. Anastasia Pavlyuchenkova. ESPN.

La checa Barbora Krejcikova, primeriza en una final de Roland Garros, definirá contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

RUGBY

6.40 Waratahs vs. Chiefs. El Super Rugby. ESPN 2.

Waratahs vs. Chiefs. El Super Rugby. ESPN 2. 10.50 Exeter Chiefs vs. Sale Sharks. La Premiership. ESPN 2.

Exeter Chiefs vs. Sale Sharks. La Premiership. ESPN 2. 15.40 Bordeaux Bègles vs. Clermont Auvergne. El Top 14 francés. ESPN 2.

BÁSQUETBOL

La Americup femenina

16 Colombia vs. Brasil. DirecTV Sports 2..

Colombia vs. Brasil. DirecTV Sports 2.. 22 Argentina vs. Puerto Rico. DeporTV y DirecTV Sports 2.

San Juan de Puerto Rico, sede de la Americup femenina; la Argentina se medirá con el local este sábado. FIBA

LA NACION