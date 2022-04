Brittney Griner, el calvario de la estrella de la WNBA que se convirtió en una especie de “rehén” en medio de la guerra

Todo es cada vez más oscuro. No parece haber ni un haz de luz para ella. Más de un mes de incertidumbre, una situación tan confusa y angustiante, que corta la respiración. El escenario de Brittney Griner, de 31 años no es para nada alentador. La pivote, estrella de la WNBA y de la selección de los Estados Unidos, está detenida en Rusia por llevar en su equipaje sustancias prohibidas, un líquido derivado del cannabis para usar en un vaporizador.

Se estima que Grine fue detenida el 5 de febrero en el aeropuerto de Moscú y todavía se desconoce en qué lugar exacto del país se encuentra demorada. La información de la detención de Gringer se conoció casi un mes después del arresto. Y hace apenas unas semanas, las autoridades rusas decidieron extender su detención preliminar de dos a tres meses, hasta el 19 de mayo, según informó la agencias de noticas rusas TASS.

Brittney Griner, de 31 años, fue detenida en el aeropuerto de Moscú, por tener líquido de una derivado de cannabis

Griner se encontraba en Rusia jugando en la liga de básquetbol profesional local, una práctica común de las jugadoras de la WNBA entre temporadas, ya que en las ligas extranjeras pueden ganar salarios mucho mayores de lo que les pagan sus equipos en los Estados Unidos.

La incertidumbre por el caso de Gringer creció cuando la WNBA anunció que para el sábado 5 de marzo, ya todas sus jugadoras, excepto Griner, habían salido de Rusia. Cuando el país liderado por Vladimir Putin invadió a Ucrania el 24 de febrero, las jugadoras de la WNBA que estaban en ambos países comenzaron con los trámites para salir del país.

En principio Griner enfrenta hasta diez años de prisión si es declarada culpable de los cargos por el transporte de drogas, según las acusaciones de que en su equipaje había cartuchos de vapeo que contenían aceite de hachís. Las autoridades rusas, que dijeron el sábado 5 de marzo que habían detenido a una atleta estadounidense por estos cargos de drogas, no nombraron a Griner, pero la agencia de noticias rusa Tass fue la que difundió el nombre.

El lunes 7 de marzo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que había visto informes sobre Griner, pero que la ley federal de privacidad impedía que el gobierno de los Estados Unidos discutiera sobre la detención de una persona sin su consentimiento por escrito.

Es una situación muy complicada la que vive la atleta estadounidense. Hace unos días un funcionario de la embajada de EE. UU. en Moscú le dijo a CNN que Brittney Griner estaba “en buenas condiciones”, luego de que se les concediera acceso consular a la atleta estadounidense, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price.

Al funcionario de la embajada se le otorgó acceso consular a Griner el martes último, según Price, el primer acceso oficial del gobierno otorgado a Griner desde que Rusia la detuvo en febrero. “Pudimos verificar su condición, continuaremos trabajando muy de cerca con su equipo legal, con su red más amplia, para asegurarnos de que reciba un trato justo”, dijo Price en CNN.

En Fox News, el experto en derecho ruso Peter Maggs habló del caso de Gringe y dijo que la situación de la basquetbolistas es realmente muy compleja: “Una cosa que encuentro un poco preocupante es esta extensión de su retención preliminar de dos meses a tres meses, porque tienes que acudir a una autoridad superior para que se alargue”. Y agregó sobre la pena que podría caberle a Gringer: “Estás hablando de cinco años, no de cárcel, sino de un campo de trabajo”.

Brittney Griner, cuando termina la temporada en la WNBA, juega para UMMC Ekaterinburg, de Rusia

Es desesperante lo que vive su familia, ya que tiene acceso a ella y tampoco demasiadas precisiones acerca de dónde se encuentra ni cómo. La esposa de Brittney, Cherelle Griner, en una publicación de Instagram escribió: “Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo en relación con el regreso seguro de mi esposa desde Rusia. Sus oraciones y su apoyo son muy apreciados. Amo a mi esposa de todo corazón, así que este mensaje llega en uno de los momentos más débiles de mi vida. Entiendo que muchos de ustedes han llegado a amar a BG a lo largo de los años y tienen preocupaciones y quieren detalles. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras seguimos trabajando para que mi mujer vuelva a casa sana y salva”.

Una de las principales preocupaciones es el uso que las autoridades rusas quieran hacer de Griner. Desde Estados Unidos piensan que se está utilizando a la campeona de la Euroliga con el Ekaterimburgo ruso como una especia de moneda de cambio en un momento crítico, en el que los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa han impuesto sanciones económicas y políticas a Rusia por la invasión ilegal de Ucrania.

“Con todos los problemas con Rusia y sus ataques a Ucrania, ¿se ha convertido Brittney en una ficha de negociación política?”, se preguntó Debbie Jackson, entrenadora de Griner en la secundaria, en una publicación de The New York Time. “¿Esto es parte de la política? Para mí casi nada de esto tiene sentido, me resulta difícil creer que esto es lo que realmente sucedió”, agregó Jackson.

En busca de mejores salarios

La presencia de Gringer en Rusia se debe a que muchas jugadoras de la WNBA buscan otros destinos tras la temporada en los Estados Unidos, ya que en el extranjero cobran mejores salarios que los que pueden ganar en la competencia local. Se estima que casi la mitad de las 144 jugadoras de la WNBA estaban jugando para equipos internacionales durante el receso de la última temporada, incluidas más de una docena en Rusia y Ucrania. Griner, desde hace varios años que juega en la liga rusa, y es una de las estrellas de UMMC Ekaterinburg.

Para comprender mejor por qué emigran las jugadores de la WNBA, es importante saber que el salario base máximo para las jugadoras de la WNBA es de alrededor de 228.000 dólares. Es muy poco comparado con lo que ganan las estrellas masculinas de la NBA, pero también es inferior respecto de lo que pagan los equipos internacionales pueden llegar ofrecerles a jugadoras de la talla de Gringer cientos de miles de dólares e incluso más de un millón de dólares. En la temporada 2022, Griner tendría acordado con Mercury, su equipo en la WNBA, un salario justo por debajo del máximo de la WNBA. Una jugadora en los Estados Unidos, tiene un salario mínimo de unos 60.000 dólares, es por eso que muchas obtienen la mayor parte de sus ingresos jugando en el extranjero.

Brittney Griner junto a A'Ja Wilson con sus medallas de oro tras la consagración en los Juegos Olímpicos de Tokio Luca Bruno - AP

Y Griner es una de las basquetbolistas más buscadas por los equipos en el extranjero porque se trata de, posiblemente, una de las mejores de la historia en la WNBA. Incluso, su estatus es lo que hace creer a las autoridades de los Estados Unidos que es una especie de “rehén” en toda esta historia. Griner fue campeona de la WNBA en 2014 con los Phoenix Mercury, equipo que la eligió con el número 1 del draft un año antes.

Con la selección de los Estados Unidos ganó los dos últimos oros olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020) y los dos últimos Mundiales (Turquía 2014 y España 2018). En cuantos a reconocimientos personal, Gringer es una de las atletas más exitosas de la última década: dos veces mejor defensora de la WNBA, dos veces máxima anotadora y 8 veces máxima taponadora. Incluso, fue elegida en tres oportunidades en el mejor quinteto de la liga y fue seleccionada en 7 ocasiones para el All Star. Además, fue incluida entre las 25 mejores jugadoras de la historia de la WNBA en la lista elaborada el año último, con motivo del 25 aniversario de la liga estadounidense femenina.