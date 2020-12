El cartel que hizo Denver Nuggets con Facundo Campazzo y el apodo de Spiderman Crédito: @nuggets

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 09:48

Un apodo y la reacción. No es indiferente para nadie, aun cuando no tenga incidencia directa en el tema. Su compañero Jamal Murray, en bromas lo apodó como Spiderman, la gente de comunicación de Denver Nuggets tomó nota y rápidamente le dieron vuelo al "bautismo de NBA" de Facundo Campazzo. Desde la cuenta oficial de Twitter de la franquicia hicieron un cartel con la figura del argentino lanzando un pase, unas telas de arañas y le pusieron Spiderman, sin embargo, ese guiño generó la reacción de un rival: Donovan Mitchell, que parece no está muy contento con el asunto, ya que ese es su apodo.

Jamal Murray, una de las estrellas del equipo, lo apodó a Campazzo como el hombre araña porque dice que está siempre en todos lados. "Se escuchó primero aquí. Lo llamamos hombre araña porque cada pase que hace es con una sola mano. Él es genial. Él va a ser increíble para nosotros", escribió la cuenta oficial de Denver.

Ahora bien, Mitchell, de Utah, respondió en redes sociales de una manera graciosa, aunque no tanto. El jugador de los Jazz puso un gif con un nene como con cara de desconfianza y se sumó otra figura como Ja Morant, de Memphis Grizzlies, que primero puso el meme de los dos Spiderman y después publicó otro con un guiño para Mitchell: "Sabemos cuál es el real amigo".

No es casual la reacción del jugador Utah, ya que su usuario en Twitter es @spidadmitchell y llevó el apodo de Spida desde que desembarcó en la NBA. Incluso contó cómo surgió el apodo en un video de Twitter de la NBA, que de autoría del padre de uno de sus amigos. "Tenía brazos largos y rápidamente conseguí muchos robos. No pensé que se correlacionaría con el apodo que tengo en la liga. El padre de mi amigo, desde entonces, nunca me llamó por mi nombre y hasta el día de hoy, todavía no lo hace. Me envía mensajes de texto y pono: 'Spida, ¿cómo estás?'. Spiderman era uno de mis superhéroes favoritos mientras crecía y se me quedó grabado".

El hombre araña, incluso, se convirtió en el sello distintivo para Mitchell respecto a la marca deportiva que lo tiene como una de sus figuras. Adidas decidió hacer una línea de zapatillas para el jugador y lo identifica una araña. Hay algunas versiones de DON Issue #1 y #2 con referencias de Spiderman con los colores en rojo y azul de Marvel.

Los Nuggets parece que ya decidieron que su hombre araña sea Campazzo, pero a Mitchell no le gustó demasiado el chiste.

Conforme a los criterios de Más información