Premios Olimpia 2025: quiénes son los deportistas ternados y qué cambios trae esta edición

El Círculo de Periodistas Deportivos anunció este jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los atletas argentinos más destacados del año. La ceremonia se realizará el lunes 22 de este mes en la Usina del Arte, y será transmitida en vivo por TyC Sports.

La edición 2025 llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: esports, reflejo del crecimiento sostenido de las disciplinas electrónicas y su impacto en las audiencias más jóvenes. Además, se instituye por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Este reconocimiento se entregará entre quienes hayan sido ternados al Olimpia de Plata, pero no resulten ganadores en su terna.

En cada disciplina se seleccionaron tres deportistas, salvo en las categorías de remo y yachting, que presentan una y tres duplas ternadas, respectivamente. Los ganadores de cada Olimpia de Plata serán luego candidatos al Olimpia de Oro, para el que ya se perfilan algunos nombres de peso: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club, quien integra la terna de fútbol junto a Lautaro Martínez, goleador del Inter y del seleccionado argentino, y Leandro Paredes, que también volvió este año al fútbol argentino.

A ellos se suman Franco Colapinto, que repite nominación tras su consolidación en la Fórmula 1, y Macarena Ceballos, una de las nadadoras argentinas más destacadas del año tras su récord sudamericano en los 100 metros pecho. Otro de los nombres reconocidos es Facundo Campazzo, ternado en básquet, por su liderazgo en el seleccionado argentino y su temporada en el baloncesto europeo.

Ángel Di María y Leandro Paredes, que este año volvieron al fútbol argentino, ternados en los premios Marcelo Manera - LA NACION

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Federico Chingotto, uno de los aspirantes al Olimpia en padel @chingotto

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

¿Repetirá Franco Colapinto el Olimpia de Oro? Kym Illman - Getty Images Europe

En 2024, el Olimpia de Oro fue compartido entre Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y la selección argentina.

Los Premios Olimpia son organizados desde 1954 por el Círculo de Periodistas Deportivos, fundado en 1941. El evento se ha consolidado como la distinción más importante del deporte argentino. Entre sus reconocimientos, el más relevante es el Olimpia de Oro, otorgado al mejor deportista del año.

Desde su creación, la premiación ha acompañado la evolución del deporte argentino y ha reconocido figuras como Juan Manuel Fangio, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Manu Ginóbili, y Lionel Messi, entre otros. Este año, además, se podrán seguir todas las novedades del evento en la cuenta oficial @premiosolimpiaoficial.