Premios Olimpia 2025: quiénes son los deportistas ternados y qué cambios trae esta edición
La ceremonia se realizará en la Usina del Arte; se suma la categoría esports y habrá un nuevo galardón votado por el público
El Círculo de Periodistas Deportivos anunció este jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los atletas argentinos más destacados del año. La ceremonia se realizará el lunes 22 de este mes en la Usina del Arte, y será transmitida en vivo por TyC Sports.
La edición 2025 llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: esports, reflejo del crecimiento sostenido de las disciplinas electrónicas y su impacto en las audiencias más jóvenes. Además, se instituye por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Este reconocimiento se entregará entre quienes hayan sido ternados al Olimpia de Plata, pero no resulten ganadores en su terna.
En cada disciplina se seleccionaron tres deportistas, salvo en las categorías de remo y yachting, que presentan una y tres duplas ternadas, respectivamente. Los ganadores de cada Olimpia de Plata serán luego candidatos al Olimpia de Oro, para el que ya se perfilan algunos nombres de peso: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club, quien integra la terna de fútbol junto a Lautaro Martínez, goleador del Inter y del seleccionado argentino, y Leandro Paredes, que también volvió este año al fútbol argentino.
A ellos se suman Franco Colapinto, que repite nominación tras su consolidación en la Fórmula 1, y Macarena Ceballos, una de las nadadoras argentinas más destacadas del año tras su récord sudamericano en los 100 metros pecho. Otro de los nombres reconocidos es Facundo Campazzo, ternado en básquet, por su liderazgo en el seleccionado argentino y su temporada en el baloncesto europeo.
Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025
- Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
- Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
- Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
- Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
- Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
- Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
- Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
- Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
- Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
- Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
- Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
- Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
- Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
- Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
- Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
- Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
- Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
- Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
- Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
- Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
- Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
- Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
- Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
- Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
- Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
- Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
- Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
- Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
- Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
- Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
- Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
- Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
- Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
- Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
En 2024, el Olimpia de Oro fue compartido entre Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y la selección argentina.
Los Premios Olimpia son organizados desde 1954 por el Círculo de Periodistas Deportivos, fundado en 1941. El evento se ha consolidado como la distinción más importante del deporte argentino. Entre sus reconocimientos, el más relevante es el Olimpia de Oro, otorgado al mejor deportista del año.
Desde su creación, la premiación ha acompañado la evolución del deporte argentino y ha reconocido figuras como Juan Manuel Fangio, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Manu Ginóbili, y Lionel Messi, entre otros. Este año, además, se podrán seguir todas las novedades del evento en la cuenta oficial @premiosolimpiaoficial.
