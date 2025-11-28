La selección argentina de básquetbol empezó las eliminatorias del Mundial 2027 con un triunfo sobre Cuba

El camino de la selección argentina de básquetbol hacia la próxima Copa del Mundo, Qatar 2027, se puso en marcha este jueves en La Habana con una trabajosa victoria (y algunos lujos) en el 80-68 sobre el local, Cuba, en la primera fecha de las eliminatorias para la competencia que se desarrollará en Doha. Es el objetivo principal para el equipo nacional, que pretende retornar a un Mundial después de no acceder al que se desarrolló en Filipinas, Japón e Indonesia en 2023.

Está en el ciclo de relanzamiento el conjunto albiceleste, que además faltó a los Juegos Olímpicos París 2024 tras no superar la clasificación, y en la reciente AmeriCup jugada en Nicaragua perdió la final contra Brasil. Frente a Cuba, en el inicio de una extensa eliminatoria, llevó las riendas del juego desde el comienzo, aunque pasó por algunos momentos de confusión. El primero de ellos se dio en el segundo cuarto, después de llevar 10 puntos de ventaja, cuando los isleños llegaron a igualar. Luego reconstruyó la diferencia y se fue al descanso largo 41-32 arriba.

#FIBAWC | JUJUUU @VildozaJ11 lo encontró allá arriba a @LeeAaliya 🚀



📺 En vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/wT9QQtHbtI — Argentina Básquet (@cabboficial) November 27, 2025

En el tercer cuarto Argentina volvió a perder juego y eficacia, al punto de estar casi tres minutos sin anotar tras acumular 50 tantos. Los cubanos recobraron la ilusión circunstancialmente, al acercarse a cuatro. Hasta que el maleficio del aro cerrado se rompió y, con un productivo final, el conjunto sudamericano cerró esa primera mitad del segundo tiempo al frente por doce: 61-49. Era la máxima diferencia hasta entonces.

En el último cuarto, el equipo nacional trabajó en sostener el triunfo ante un rival voluntarioso, que no tuvo a sus figuras Jasiel Rivero ni Howard Sant-Roos. Llegó a estar 15 puntos arriba y cerró sin sobresaltos, aunque con una muy baja eficiencia en triples (5 de 28, o sea, 17,8%). Por eso, en los dos minutos finales, para recuperar algo de la ventaja, que había caído a 6, se intentó asegurar abajo del aro la terminación de las jugadas, con dobles de Facundo Campazzo y Francisco Caffaro.

Argentina afrontó este duelo sin su entrenador, Pablo Prigioni, y sin uno de sus asistentes, Hernán Mándole. Ambos trabajan en Estados Unidos, y Cuba no permite el ingreso al país sin un permiso especial. Prigioni, que sí estará en el partido de vuelta, el del próximo lunes en Obras Sanitarias, es entrenador asistente en Minnesota Timberwolves, de la NBA, y Mándole es parte del cuerpo técnico de Sioux Falls Skyforce, que juega en la G-League de la NBA y pertenece a Miami Heat. Por eso, Nicolás Casalánguida, otro de los asistentes, asumió el rol de entrenador principal, una tarea que desempeñó en otras ocasiones.

Francisco Caffaro, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán -los más destacados-, José Vildoza y Juan Fernández salieron al campo como titulares y luego fueron sumando minutos los otros de los 12 convocados, incluidos los experimentados Facundo Campazzo y Gabriel Deck desde el banco.

Corbalán fue el máximo goleador nacional, con 19 puntos, uno más que Caffaro, que tomó 10 rebotes y lideró en ese rubro. Campazzo y Vildoza registraron 4 asistencias cada uno.

📝 Estos son los 12 jugadores que estarán disponibles para enfrentar a Cuba este jueves en el inicio de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2027



⌚ 20:10 hs

🖥️ TyC, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/LepgBScGKs — Argentina Básquet (@cabboficial) November 27, 2025

Será un camino largo el clasificatorio para el conjunto nacional, ya que las eliminatorias son protagonizadas por 16 selecciones que, durante un año y medio, pelearán por los siete cupos disponibles para Qatar 2027. La selección argentina, que integra el grupo D, afrontará esta doble ventana enteramente contra Cuba, su único adversario en lo que resta del año.

La actividad se retomará recién en 2026, cuando el cuadro albiceleste juegue como local ante Uruguay el 27 de febrero, antes de medirse con Panamá el 2 de marzo. Después actuará como visitante en Montevideo, el 2 de julio, y Ciudad de Panamá, el 5 de julio. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la siguiente etapa, que tendrá dos grupos de seis equipos. Los tres primeros de cada uno y el mejor de los dos cuartos se asegurarán la clasificación para el Mundial.

Facundo Campazzo jugó 14 minutos para Argentina ante Cuba por las eliminatorias para el Mundial 2027 y marcó 6 puntos y dio 4 asistencias @cabboficial

Esta frente a Cuba es una de las pocas ventanas eliminatorias en las que la selección contará con el plantel casi completo, ya que jugadores como Campazzo, Deck (Real Madrid), Nicolás Laprovittola, Juan Ignacio Marcos (Barcelona), Luca Vildoza (Virtus Bologna) y Leandro Bolmaro (Olimpia Milano) no podrán ser parte de la mayor parte del proceso, porque sus clubes protagonizan la Euroliga, una competencia que no se detiene por las fechas FIBA y en la que los clubes no están obligados a ceder a los jugadores.