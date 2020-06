Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

11 de junio de 2020 • 08:56

No da muchas vueltas. Es frontal y no le importa demasiado qué puedan llegar a decir de él. Tenía esa filosofía cuando estaba dentro de una cancha y ahora, como un ex jugador, Andrés Nocioni , mantiene esa postura a la hora de tomar la palabra. En varias oportunidades se mostró crítico de las gestiones que pasaron por la Confederación Argentina de Básquetbol y ahora le sumó un nuevo capítulo, aunque en esta oportunidad aportó su mirada acerca de qué lugar cree que le gustaría ocupar a Luis Scola dentro de la Cabb.

En una charla en TyC Sports, Chapu Nocioni fue contundente en su mensaje cuando le consultaron por la condición de líder natural de Scola: " Luis Alberto Scola es una persona que tiene la vocación y le encantaría entrar a la Cabb, llegar y ser un peso pesado , no un manager ni un entrenador. En su momento tenía ganas y viendo cómo se viene el tema, no sé si hoy tendría tantas ganas. Hay una manera de querer desprestigiar o querer bajar a las personas por sus ideas... Nunca se discute la idea. No sé si querrá meterse esa es la verdad".

Y como siempre, buscó dejar más clara su postura sobre una situación que supo explicar en una entrevista con LA NACIÓN , por eso el Chapu amplió: "Hubo un cambio drástico en la dirigencia, le deseo lo mejor, ojalá sea para el bien del básquet. La dirigencia anterior tenía muchos errores, pero una de sus ideas era ver si Scola o alguno de la Generación Dorada podía ser presidente. Yo me quedaba con esa idea porque si entra Luis, yo voy a la guerra, es alguien que habla, ejecuta y pone como ejemplo lo que hace . Si él dice 'vamos a entrenar con la Selección' no se queda tomando mate con Sergio Hernández, se pone y lo hace. No habla mucho pero predica con el ejemplo".

Y con el sello de Nocioni, sin rodeos y bien frontal, también dejó una reflexión acerca de cómo ve a la Liga Nacional y cómo advierte que se manejan las relaciones entre los jugadores y los dirigentes en la Argentina: "Pensaba que nosotros, como Liga Nacional argentina, teníamos que igualar a la NBA y después me di cuenta que no, porque es un mundo paralelo, una realidad completamente distinta la que se vive en los Estados Unidos y lo que sucede en este país. Que se ponga un límite salarial en la Argentina no lo veo mal, pero no sé si es la solución para la economía de los clubes. Es que por más que le pongan esa cláusula, después, el dirigente le va a encontrar la vuelta... Acá decimos que somos todos 'blancos' y no es así. 'No sé si me explico'.

El Chapu agregó: "Vos entrás a la página de la NBA y sabés lo que ganan todos, desde los jugadores hasta el dueño de la franquicia, está todo claro, acá eso no sucede. No sé, es algo a lo que le doy vueltas, pero acñá no la veo, creo que se buscaría la forma de saltar ese límite, que se haría trampa".