Mientras Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia de coronavirus con más 650.000 casos activos y 40.000 muertes, las personalidades del mundo del deporte se unen para colaborar, concientizar y opinar acerca de la crisis. En las últimas horas, las declaraciones del exbasquetbolista Dwyane Wade generaron tanta controversia como aceptación: más allá de los cuidados preventivos, también hizo foco en las desigualdades sociales y las oportunidades de cada uno.

"No he salido ni he dicho mucho al respecto. Solo soy realista, porque mucha gente famosa sale y dice: 'Quédate en casa'. Y es muy fácil para las celebridades decir 'quédate en casa' cuando su casa es una mansión y tiene todo lo que necesita. Y así sucesivamente", explicó Wade, tres veces campeón de la NBA con Miami Heat y ganador del oro olímpico con Estados Unidos en Pekín 2008 , en declaraciones al canal oficial de la NBA.

"Lo mismo me ocurre. Ha sido un poco difícil para mí enviar ese tipo de mensajes, porque estoy viviendo en una mansión. ¿Sabes a lo que me refiero? En casa tengo cosas que mucha gente no tiene. Pero definitivamente tenemos que jugar en equipo. Para vencer al coronavirus, todos debemos estar en la misma línea y debemos asegurarnos que nos estamos cuidando para ayudar a los demás", agregó uno de los escoltas más importantes de la historia de la NBA, que comenzó su carrera en 2003 y se retiró en 2019.

De acuerdo a los últimos informes de la prensa estadounidense, el ícono de Miami Heat y su esposa Gabrielle Union recientemente pagaron alrededor de 6.5 millones de dólares por una casa en Sherman Oaks, California. Además, el exjugador tiene a la venta una mansión en la isla de La Gorce, en Miami Beach, que está valuada en 29 millones de dólares.

Para Wade, la gente como él está "bendecida" y son "tan afortunados" de poder vivir en la "primera línea de la sociedad" para afrontar este tipo de situaciones. "Hay muchas comunidades que nunca han sentido lo que realmente es la igualdad, de lo que habla la gente. En este momento, estamos tratando de hacer que todos sean iguales. Pero el mundo nunca fue así", comentó y rápidamente sus palabras fueron apoyadas por centenares de fanáticos en las redes sociales.

En la misma línea, Udonis Haslem, excompañero de Wade en Miami Heat, respaldó el mensaje y criticó a aquellas personas que todavía seguían pensando en las vacaciones de primavera: "Si tienes un techo sobre tu cabeza y algo de comida en tu refrigerador y no tienes que ir a trabajar para alimentar a tu familia, solo haz lo más fácil del mundo, hombre. Mantén tu trasero en casa", disparó en una carta en The Players Tribune.

"Animaría a todos a distanciarse socialmente tanto como sea razonablemente posible. Eso ayudará a aquellos que no pueden hacerlo, incluidos los trabajadores de la salud y las personas que no pueden esperar para ganar dinero", agregó Haslem.