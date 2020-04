Nueva York registró ayer la menor cantidad de víctimas por la pandemia desde principios de abril, y el gobernador, Andrew Cuomo, dijo que han "controlado a la bestia", y que el estado entró en la parte descendiente de la curva. Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020 • 16:40

WASHINGTON.- Mientras los tironeos de Donald Trump con los gobernadores perduran, y las protestas contra el confinamiento se reciclan, Estados Unidos enhebró cruzó otro estremecedor hito en la era del coronavirus : superó, en menos de dos meses, las 40.000 muertes confirmadas por la nueva enfermedad, Covid-19. Pero en esa devastadora realidad también se empiezan a ver datos alentadores: Nueva York, epicentro de la pandemia en el país, registró ayer la menor cantidad de víctimas desde principios de abril , y el gobernador, Andrew Cuomo, dijo que han "controlado a la bestia", y que el estado entró en la parte descendiente de la curva.

Cuomo anunció que ayer murieron 507 personas en el estado por el nuevo virus, la menor cifra desde el 6 de abril, un dato alentador en medio de la ola de muertes que ha sembrado la pandemia en Estados Unidos, el país más golpeado del planeta.

"Si la información se sostiene, y la tendencia se sostiene, pasamos el punto más alto y todo indica que ahora estamos en el descenso", afirmó Cuomo, en su conferencia de prensa diaria.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Fuente: LA NACION

Pero más allá de la mejora, Cuomo, el gobernador que ha debido lidiar con el peor golpe de la pandemia en el país, recordó que todavía unas 1300 personas se internan en hospitales cada día por la nueva enfermedad, y se preocupó por desterrar cualquier atisbo de complacencia.

"No es hora de ponerse canchero, y no es momento de ser arrogante. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, y mucho trabajo por hacer. Y este virus siempre estuvo delante nuestro cada paso en el camino. Hemos estado poniéndonos al día desde el primer día. Por eso no es momento de relajarse, y esto es solo el entretiempo", arengó.

"Hemos controlado a la bestia, pero la bestia sigue viva", advirtió.

Con todo, Cuomo dijo que en el estado de Nueva York todavía hay 1300 personas que ingresan en los hospitales todos los días porque fueron contagiados con la nueva enfermedad. El gobernador anunció además que Nueva York pondrá en marcha un ambicioso programa para testear a la gente para ver si han desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Ese esfuerzo, que comenzará la semana próxima, permitirá saber con precisión cuánta gente realmente se infectó, indicó el gobernador.

A pesar de los datos alentadores que ofreció Nueva York, Estados Unidos superó las 40.000 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins , y se encamina a tener más víctimas fatales por la pandemia que España e Italia juntos, los dos países más afectados de Europa. Casi 750.000 personas han sido contagiadas con el nuevo virus.

La ansiedad por reabrir la economía y volver a la normalidad empezó a despuntar con mayor fuerza en el país. Cientos de manifestantes en varias ciudades tomaron las calles en contra de las órdenes de confinamiento y la clausura de lo bares , restaurantes, peluquerías, gimnasios y estados, todos los negocios que no sean considerados "esenciales". Eso, pese a que en Estados Unidos la gente todavía puede salir a caminar, trotar, andar en bicicleta o reunirse en grupos pequeños en parques o plazas, a diferencia de la cuarentena estricta que han impuesto otros países, como España, Italia o la Argentina.

El presidente, Donald Trump, le dio un guiño a las manifestaciones y además tensó el vínculo con los gobernadores. Al inicio de la pandemia, la puja era por los respiradores y el equipo de protección para médicos y enfermeros. Ahora, la pelea es por los tests para detectar a todos los infectados, un aspecto crucial del plan para "reabrir" el país: sin una estructura de tests adecuada, el regreso a la "nueva normalidad" conlleva un riesgo mayor de generar un rebrote de la enfermedad .