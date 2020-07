DeAndre Jordan, pivot de Brookyln Nets, confirmó que tiene coronavirus y se perderá el regreso de la temporada Fuente: Reuters

A menos de un mes del regreso de la NBA, que retomará su temporada regular el próximo 30 de julio en Disney, Orlando, hoy se conoció que otros nueve jugadores dieron positivo por coronavirus. De esta manera, ya son 25 los basquetbolistas infectados, debido a que la semana pasada se habían reportado los primeros 16 casos.

A través de un comunicado que fue difundido en los canales oficiales de la liga, se confirmó que los nueve casos positivos se dieron en 344 pruebas realizadas entre el 24 y el 29 de junio, lo que implica un porcentaje del 2,6% dentro de los preparativos para reanudar la temporada.

Sin ofrecer las identidades de los jugadores contagiados ni sus equipos, la NBA ya había reportado la semana pasada los positivos por coronavirus de 16 jugadores detectados el 23 de junio. De esta forma, "25 de 351 jugadores han dado positivo desde que los exámenes comenzaron el 23 de junio", detalló la liga en un comunicado conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA).

Algunos de estos jugadores contagiados han hecho públicos sus casos desde la semana pasada, como en los casos de Spencer Dinwiddie y DeAndre Jordan, jugadores de Brooklyn Nets. Al conocer la noticia, Jordan publicó un tuit anunciando el test positivo y confirmó que no retomará la actividad: "Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada".

En tanto, el base Dinwiddie explicó en el sitio The Athletic: "Durante los últimos meses me he protegido del COVID-19 siguiendo el protocolo diseñado. Estaba preparado para unirme a mis compañeros, volé a Nueva York y pasé una serie de tests. Íbamos a ser uno de los primeros equipos en entrar a la búrbuja, pero por los cambios de fechas seguimos en la ciudad y ahora he dado positivo. Dado que he mostrado síntomas, incluida la fiebre, todavía es incierto si jugaré o no en Orlando".

Otros jugadores a los que le detectaron el virus antes de regresar y esperan para reunirse con sus compañeros y comenzar la preparación son: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Malcolm Brogdon (Indiana Pacers), Jabari Parker (Sacramento Kings), Buddy Hield (Sacramento Kings), Alex Len (Sacramento Kings) y Derrick Jones Jr. (Miami Heat). Todos ellos han confirmado que estarán en el regreso de la temporada.

Adicionalmente, la NBA también anunció que en las 884 pruebas de COVID-19 realizadas a empleados de los equipos entre el 23 y el 29 de junio, un total de 10 salieron positivas. "Cualquier jugador, entrenador o miembro del equipo que dé positivo permanecerá en auto-aislamiento hasta que satisfaga los protocolos de salud pública para interrumpir el aislamiento y haya sido autorizado por un médico", recalcó la liga.

Las pruebas se aplican a los integrantes de los 22 equipos que reanudarán la temporada el 30 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida), donde todas las franquicias se instalarán a partir del 7 de julio.