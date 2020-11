El de básquetbol fue el primer seleccionado argentino en actuar tras la muerte de Maradona y venció a Chile por 67-61; los jugadores promedian 24 años de edad y no vieron jugar al ex 10. Crédito: FIBA / PROENTER

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 21:09

Diego Maradona brilló en el fútbol, pero era común verlo disfrutar como hincha otros seleccionados argentinos. Alentar desde las tribunas al equipo de Copa Davis, seguir partidos de los Pumas, vibrar con los logros de la Generación Dorada. Después de la muerte del crack, el primer conjunto albiceleste en tener acción fue el de básquetbol, que este viernes se enfrentó con Chile por la clasificación para disputar la AmeriCup. Y que no se olvidó del 10, por supuesto, en una noche en la que venció por 67 a 61 y quedó más cerca del objetivo.

A pesar de que promedian 24 años de edad, casi el mismo tiempo que el ex futbolista llevaba fuera de las canchas (23), y no vivieron de primera mano las hazañas deportivas de Maradona, los basquetbolistas argentinos honraron a Pelusa vistiendo camisetas con el número 10 y la inscripción "Maradona" al ingresar a la cancha de Obras Sanitarias. Y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) elaboró un video de homenaje.

En las imágenes, que tienen a Fabricio Oberto como locutor en off, aparece varias veces el campeón de México '86 compartiendo momentos con integrantes de la Generación Dorada, como Manu Ginóbili y el propio Oberto. "Genuino hincha del básquet argentino y de nuestra amada selección", lo califica el ex pivote cordobés, que en el resto del minuto que dura el video elogia su cercanía al deporte de los aros y los tableros. "Fuiste a alentar, fuiste en nuestras canchas, estuviste en nuestros vestuarios y admiraste a nuestro jugadores, cuando vos eras el número 1", expresa el campeón olímpico de Atenas 2004.

El video de homenaje de El Alma al 10

"Tengo 23 años y no sabía tanto de Diego, de lo que significa para el país, para el pueblo argentino. Estuve todos estos días viendo videos y lo que contaba la gente, como aquéllos que dijeron que no tenían para comer pero eran felices por lo que hacía él en una cancha. Comprendí más el poder del deporte y lo que se puede lograr. Diego traspasó todo y fue determinante en el contexto social", rescató Fernando Zurbriggen, uno de los integrantes de un equipo que frente a Chile no dispuso de casi ninguna de sus principales figuras.

Uno de los dos homenajes del equipo nacional de básquetbol: camisetas con el número 10 y la inscripción "Maradona". Crédito: FIBA / PROENTER

Del otro lado de la escala etaria, un referente del seleccionado argentino de básquetbol, su hasta hace poco entrenador Sergio Hernández, se refirió en España a la partida de su amigo Maradona. "Fue un día durísimo. Me llamaron de todos lados, pero no salí porque no iba a poder hablar. Nuestra congoja no sólo tiene que ver con su ida. Como decía [Roberto] Fontanarrosa, «no me importa lo que hizo Maradona con su vida; me importa lo que hizo con la mía». Sentimos como si nos hubiera dejado. Pensábamos que no iba a existir un mundo sin Maradona. Con lo bueno y con lo malo. Para mí fue una tarde nefasta", manifestó el nuevo director técnico de Zaragoza, de 57 años, en el programa Futbolín TV, de Aragón.

"Todo lo que tenía que ver con el deporte y todo lo que tuviera que ver con una camiseta argentina, era para él su familia. Diego veía una camiseta argentina y se emocionaba. Nos unía eso. Diego tiene una foto con todos los deportistas. No sólo porque íbamos a buscarlo: él buscaba esa foto. Él sentía orgullo y admiración por todos los deportistas", destacó el bahiense, subcampeón mundial en China 2019.

Las mejores jugadas del triunfo contra Chile

Al menos por esta ventana de la eliminatoria rumbo a la AmeriCup, "Oveja" Hernández es reemplazado por Gabriel Piccato, que se estrenó como entrenador principal de la Argentina con el citado 67-61 sobre Chile. La victoria no sólo fue ajustada, sino que también estuvo en riesgo, con un empate en 61 a 23 segundos del cierre. El local careció de Luis Scola, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Luca Vildoza y otras destacadas piezas que protagonizaron la final China; en cambio, de los subcampeones del mundo estuvieron Máximo Fjellerup (14 puntos, 5 rebotes, 3 robos; el mejor del ganador) y Agustín Caffaro, en medio de un plantel de jóvenes que durante largos tramos la pasaron mal ante un sorprendente Chile.

No obstante, vencieron y quedaron, con dos éxitos y un traspié, bien perfilados en el grupo A de la eliminatoria, a la par de Venezuela, que más temprano doblegó a Colombia por 73 a 69. Este sábado, siempre en Obras Sanitarias, se cruzarán los venezolanos y los chilenos a las 16.10, y la Argentina concluirá frente a Colombia esta ventana, a partir de las 22.10, con televisación de TyC Sports. La zona A tendrá sus últimos encuentros en febrero, en Chile.

Conforme a los criterios de Más información