Dura lesión de Jimmy Butler: se quedó afuera de la temporada y Golden State Warriors busca una alternativa explosiva
Sufrió una rotura de ligamento de la rodilla derecha en la victoria ante Miami Heat
Un escenario desolador y con un panorama tan oscuro que asusta. Este martes se confirmó que Jimmy Butler, una de las estrellas de Golden State Warriors, se perderá el resto de la temporada, ya que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una mala caída tras tomar un rebote ante Miami Heat resultó determinante para que el alero de 36 años tuviera que dejar la cancha llevado por sus compañeros.
En el triunfo de la franquicia de San Francisco por 123-112 ante los Heat, tras luchar por un rebote con Davion Mitchell, la cara de Butler cambió cuando cayó al piso y se tomó la rodilla derecha, notando el dolor de inmediato y gritando sobre el parquet. “Estamos todos muy preocupados”, había dicho el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, tras la victoria de su equipo. “Obviamente, sabremos más después de la resonancia magnética”, dijo el entrenador que esta mañana se enteró de la gravedad de la dolencia.
Se perderá lo que resta de temporada
“Todo el mundo está deprimido por la lesión”, dijo Stephen Curry, tras el partido ante Miami. Según el base de los Warriors, Butler seguía bromeando en el vestuario tras dejar la cancha y antes de que las malas noticias cayeran sobre todo el plantel. Butler anotó 17 puntos, la mejor marca del equipo, cuando se torció la rodilla derecha al intentar tomar un rebote a poco más de 7 minutos del final del tercer cuarto.
Si bien el congoleño Jonathan Kuminga sería el reemplazante natural de Butler, en algunos medios de los Estados Unidos explican que Golden State Warriors estaría meditando la opción de incorporar un reemplazante para su alero principal y en la escena aparece el nombre del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, la estrella principal de de Oklahoma City Thunder. Otras de las alternativas que se maneja es tentar a Michael Porter Jr., que está en Brooklyn Nets.
El seis veces All-Star tiene antecedentes de lesiones en la misma rodilla, tuvo que someterse a tratamientos por un menisco desgarrado en febrero de 2018 y también por haber padecido un esguince del ligamento colateral medial en abril de 2024. En ambos casos estuvo varios meses afuera de la cancha sin poder defender, primero la camiseta de Minnesota Timberwolves y después de Miami Heat.
Butler promedió 20 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias en 38 partidos en esta temporada. Cinco veces seleccionado al Equipo Defensivo Ideal, juega para su quinto equipo de la NBA en sus 15 años de carrera.
La baja de Butler llega con Golden State Warriors tras haber ganado 12 de sus últimos 16 partidos, lo que les permitió ir recortando la diferencia con el top 6 y engancharse a la pelea por la clasificación directa a los playoffs. Los Warriors ocupan la octava posición en la Conferencia Oeste, con 25 victorias y 19 derrotas.
