escuchar

El jugador número 10 de Sportivo Pilar, Mariano Rabazano, recibió la pelota en el centro de la cancha, aprovechó la cortina de su compañero, entró rápido en la llave y anotó dos puntos. En ese momento, la reacción del público fue tan unánime como emocionante: el estadio completo explotó en un estruendoso aplauso.

La planilla de Rabazano registró seis puntos, un rebote, una asistencia y un recupero en 18m46s de juego y representó un aporte importante para Sportivo Pilar, que le ganó 67-54 a River Plate. Pero sus estadísticas quedaron en un segundo plano: lo importante del último viernes por la noche, durante la reinauguración del microestadio de River, fue el regreso del basquetbolista de 25 años después del infierno que vivió 52 días atrás, cuando estuvo muy cerca de perder la vida.

En agosto, Mariano Rabazzano perdió un ojo a raíz de un disparo en su rostro al ser atacado por delincuentes.

Hoy volvió a jugar ❤️🏀

🎬 @basquetpasstv pic.twitter.com/Bj9cQnJibg — Carlos Altamirano (@altamirano45) September 23, 2023

El jueves 3 de agosto, alrededor de las 14, Rabazano salió de la barbería Style Barber, cerca de la estación de trenes de Boulogne. En ese momento, dos delincuentes armados lo abordaron con intención de robarle sus pertenencias. El basquetbolista forcejeó con uno de los asaltantes y recibió un disparo en el rostro; después de caer herido, los agresores huyeron.

De inmediato, Rabazano fue trasladado al Hospital de Boulogne, donde le diagnosticaron una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la zona supraorbital izquierda sin orificio de salida. Posteriormente derivaron al jugador al hospital Central de San Isidro, donde quedó internado y, horas más tarde, se confirmó la pérdida del ojo izquierdo.

Luego de la agresión, La madre del deportista explicó la situación de su hijo: “La bala ingresó por el ojo izquierdo, le atravesó el pómulo y el paladar, le atravesó la garganta y se alojó en el cuello”, y agregó que el oftalmólogo que atendió a su hijo le explicó que “no había forma de salvar el ojo y que tenía que sacarlo porque estaba muy lastimado y era un posible foco de infección para el cerebro”.

El basquebolista Mariano Rabazano jugando para su anterior club, Claridad de Ciudadela https://www.instagram.com/marianrabazano/

“A nosotros nunca nos preguntó nada sobre su ojo. La noticia se la dio el médico y eso fue un golpe muy duro para él”. Además, afirmó: “Estoy convencida de que se va a recuperar, pero esos hijos de puta le cagaron la vida cuando él tenía todo un futuro por delante como deportista”, dijo la madre del deportista.

Mariano volvió a su club el 19 de agosto, para presenciar el encuentro entre Sportivo Pilar y Náutico Hacoaj, cuando todavía se recuperaba. El base de Pilar se mezcló entre los espectadores y se mostró visiblemente emocionado por el apoyo del público.

“Me costó afrontarlo, pero me di cuenta de que ya lo único que no tiene remedio es la muerte y de eso estuve muy cerca. Por suerte hoy estoy contento de estar acá y de poder contarlo”, dijo luego del encuentro.

“Quiero agradecer a la gente por el apoyo y a todos los que se solidarizaron. Estuve tres días internado y si consultar el teléfono. Después de eso, cuando vi la cantidad de publicaciones de los clubes, de los hinchas y de tanta gente, no lo podía creer. Tenía 2000 mensajes y me tomé el tiempo de responder uno por uno porque sentí mucha gratitud de las personas que me acompañaron. Fue algo increíble y me ayudó muchísimo a la hora de recuperarme”, afirmó el escolta, que manifestó su deseo de volver lo antes posible a una cancha de básquetbol.

“Hoy estoy al ciento por ciento y con muchas ganas de volver, pero tengo que esperar resultados de algunos estudios y ver qué dicen los profesionales. Me siento súper bien y con ganas de arrancar la semana que viene, pero prefiero ir paso a paso y con paciencia”.

A menos de dos meses de la brutal agresión Mariano volvió a jugar al básquetbol, dando muestra de una enorme entereza física y anímica. Fue aplaudido por todo el estadio y antes del inicio del partido recibió una camiseta de River porque es exjugador del club de Núñez y se formó en su cantera. Más tarde, ingresó al parquet y en la cancha mostró que su actitud y su talento están intactos, al sellar su desempeño con seis puntos, dos penetraciones y una asistencia de lujo.

Sportivo Pilar está de fiesta porque lidera la zona Centro/Norte de la Liga Metropolitana de básquet, después de diez triunfos consecutivos y de haber vencido a su escolta, River. Pero sobre todo porque Mariano Rabazano volvió a ponerse la camiseta colorada número 10 para hacer lo que más le gusta, jugar y hacer fantasías con la pelota anaranjada..

LA NACION