Generó una infinidad de sensaciones y millones de opiniones. Despertó controversias, amores y odios. Y ahora, el documental The Last Dance, que tuvo a Michael Jordan en el centro de la escena por las imágenes inéditas que se conocieron del último tricampeonato de Chicago Bulls, que fue producido por ESPN y distribuido a nivel planetario por Netflix, se quedó con un importante galardón: el premio Emmy de la categoría de mejor documental o serie de no ficción.

El documental que desnudó por completo la intimidad de una de las dinastías más importantes de la historia del deporte, como lo que lograron los Bulls de Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y Phil Jackson, compitió contra otras producciones como Hillary (Hulu), American Masters (PBS), McMillions (HBO) y Tiger King (Netflix).

Los agradecimientos por el premio llegaron por las redes sociales, ya que ESPN celebró la premiación en su cuenta de Twitter, mientras que el director del documental, Jason Hehir, por una videollamada le agradeció a Jordan por su participación: "Gracias a Michael Jordan por darnos su tiempo, su honestidad y su franqueza. Y también a los otros 105 que se sentaron con nosotros e hicieron que la historia fuera la que es. Espero que pusiéramos luz en un año tan difícil".

La publicación de The Last Dance resultó estratégica, ya que estaba originalmente programado su estreno para junio de este año, que coincidía con las finales de la NBA. Ante la suspensión de la temporada por la pendemia por Covid, se determinó adelantar el estreno y se terminó por editar los últimos capítulos sobre el filo de publicación. El documental consta de diez capítulos y fue emitida por tandas de dos emisiones por semana en la plataforma de Netflix.

