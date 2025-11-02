Luka Doncic está de vuelta en Los Angeles Lakers: superó a Michael Jordan, igualó a Kobe Bryant y se acera de Wilt Chamberlain

Se esperaba su retorno después de un par de lesiones que no le permitieron estar en todos los partidos del arranque de la temporada. Y como no podía ser de otra manera su retorno con la camiseta 77 de Los Angeles Lakers resultó a la altura de su talento. Luka Doncic está de regreso y ya volvió a desempolvar los libros de historia de la NBA por superó registros de Michael Jordan, alcanzó a Kobe Bryant y se acerca de Wilt Chamberlain.

Atrás quedó el esguince de uno de los dedos de su mano y los golpes en las piernas que lo dejaron afuera de los partidos con Sacramento Kings, Portaln Trail Blazer y Minnesota Timberwolves. Su producción en el choque Memphis fue brutal: 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.

Luka Dončić in his return to the court tonight:



✨ 44 points

✨ 12 rebounds

✨ 6 assists



Lakers moves to 1-0 in @emirates NBA Cup West Group B play! pic.twitter.com/yMUsm1SVxz — NBA (@NBA) November 1, 2025

Doncic volvió a dar una clase magistral en el lanzamiento con un 6 de 15 desde la línea de los tres puntos. Esta tarea casi ideal del esloveno lo convierte en el segundo jugador en la historia de la NBA sólo detrás del legendario Chamberlain en enlazar 40 o más puntos en sus tres primeros partidos de la temporada. La leyenda de San Francisco Warriors lo consiguió en dos temporadas, en la 1961-62 (cinco encuentros) y en la siguiente, en la 1962-63 (siete).

Lo de Doncic no se detiene ahí, porque su desempeño lo ubica en lo más alto de la franquicia, como el primer Laker desde Kobe Bryant en 2007, en promediar 45 puntos en tres partidos (45,3 el esloveno). Solo Chamberlain además de Michael Jordan habían acumulado 125 tantos o más en sus primeros tres encuentros de una temporada antes que él (136). “Me siento genial, pero obviamente, si ganamos, me siento aún mejor. Ese es el objetivo, ayudar al equipo a ganar. Y a veces eso significará anotar, a veces otras cosas”, dijo tras el partido el esloveno.

Pero esa no es la única marca histórica que estableció con su último show Luka Doncic, que con los 44 puntos ante Memphis se convirtió en el segundo jugador de la historia de la NBA que más puntos ha consiguió en los tres primeros encuentros de una temporada, con 136. Superó así Michael Jordan, que en los tres primeros juegos de la campaña 1986-87 hizo 125 con los Bulls: 50 en Nueva York, 41 en Cleveland y 34 en Chicago ante los Spurs. El primero en ese ranking, también es Wilt Chamberlain, que sumó 152 puntos en los tres primeros partidos de la temporada 1962-63 al anotar 56 y 50 puntos en noches seguidas ante los Pistons y 46 puntos en Chicago.

Luka Dončić is averaging 45.3 PPG through 3 games!



He sounds off after the Lakers' W on if scoring 40 every night is sustainable 😂👀 pic.twitter.com/seRDi8nHrU — NBA (@NBA) November 1, 2025

El cuarto jugador de esa lista también está en actividad: Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense, MVP y vigente campeón con Oklahoma City Thunder, convirtió 120 puntos en los tres primeros partidos de esta temporada (35 en Atlanta, 55 en Indianápolis y 30 en Oklahoma contra los Rockets) quedándose cerca de los 125 de Michael Jordan.

Ante semejantes registros, las consultas de los periodistas especializados se concentraron en saber si Doncic siente que podría convertirse en el único jugador, además de Chamberlain, en promediar 40 puntos por temporada. Y la respuesta del esloveno fue: “Va a ser difícil. A veces me van a hacer marcajes dobles y seguro que no voy a poder anotar mucho. Hoy creo que tuve tres o cuatro tiros arriesgados que me dieron ganas de hacer, pero fueron tiros terribles. Así que... tengo que trabajar en eso. Pero es difícil. No sé“.