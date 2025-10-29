La expansión de Victor Wembanyama que enloquece a la NBA y lo proyecta entre leyendas como Michael Jordan y LeBron James

San Antonio Spurs está en el centro de la escena. Después de un puñado de temporadas sin brillo, el arranque de este calendario muestra a la franquicia de Texas como el mejor equipo de la NBA tras cuatro partidos disputados y con el mejor inicio de temporada desde la 2017/18. Pero nada es casual, porque el equipo cuenta con un unicornio: Victor Wembanyama, que está en modo MVP y recibe todo tipo de elogios, incluso; algunos lo ven sentado, a futuro, en la mesa de LeBron James y Michael Jordan.

Victorias frente a Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, y en la última jornada ante Toronto Raptors (121-103), elevaron al pivote francés de 21 años y 2.24 metros a convertirse en el primer jugador de la historia de la NBA en registrar al menos 100 puntos y 15 tapones en sus primeros tres partidos de una temporada. Es tan increíble su registro defensivo que Wemby acumuló 19 tapas en este comienzo de temporada, una marca que es más alta que lo que lograron otros 20 equipos de la NBA, todos juntos.

De la mano Mitch Johnson, el reemplazante de Gregg Popovich, los Spurs buscan romper el récord negativo de seis temporadas sin meterse en playoffs tras 22 años consecutivos consiguiéndolo. Y con el sello de Wembanyama los fanáticos de los Spurs consideran que pueden volver a convertirse en uno de los equipos poderosos de la Conferencia Oeste de la NBA. Y los números que consiguió en su último partido potencian esa idea, porque ante los Raptors cerró una planilla con estos registros: 24 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias, con 7 de 8 en tiros de campo y 10 de 10 en triples.

Un ex NBA como Kendrick Perkins, que es comentarista de la liga en ESPN, vaticina que, en una década y media, el debate entre quién será el jugador más importante de la liga se concentrará en tres estrellas: Michael Jordan, LeBron James y Victor Wembanyama. “En 15 o 20 años desde ahora, las conversaciones para el GOAT se centrarán en MJ, Bron y Wemby. Esos son los tres nombres que sujetarán el debate sobre el GOAT de la NBA. Porque si a este hombre (Wemby) lo ayuda la salud, va a ser sin duda el mejor jugador defensivo que hayamos visto nunca. ¿Alguien puede decirme un sólo defecto que tenga en su juego con 21 años? Esperaré, pero nadie dirá nada, porque no tiene ninguno".

Wembanyama ya había deslumbrado en su año de rookie y también hizo grandes partidos en su segundo año, a pesar de sufrir un problema con un coágulo de sangre en un hombro que lo incomodó casi toda la temporada y lo dejó afuera en casi toda la segunda parte de la campaña. Pero luce renovado y más maduro, por eso en este retorno sus promedios son alucinantes: 31 puntos, 13,8 rebotes, 4,8 tapones.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT:



40 POINTS

15 REBOUNDS

3 BLOCKS

77.4% TS%



THE LEAGUE IS REALLY IN TROUBLE



pic.twitter.com/w0MWoBsB71 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 23, 2025

“La experiencia de la trombosis estuvo vinculada a lo que hice este verano. Regresé, hice rehabilitación para ser mejor que antes, pero hay una sensación de que la vida no es para siempre. Es algo que quería hacer, y sólo porque estoy en la NBA no voy a dejar de hacerlo. Es una situación que te cambia la vida, pasé mucho tiempo por hospitales, con doctores, escuchando más malas noticias de las que quería. Es traumático, pero a largo plazo me hará bien. Aunque no lo deseo a nadie, te hace entender muchas cosas“, contó Wembanyama sobre la serie de viajes que realizó, por ejemplo en la sede de la NASA en los Estados Unidos, así como un templo Shaolin, en China.

Incluso, el propio jugador explicó que apostó por un entrenamiento más “violento” para acostumbrar su cuerpo a la intensidad física de la NBA: “Me centré en regresar, rehabilitación, recuperar mis habilidades. Puedo garantizar que nadie trabajó como yo este verano. Me siento mejor, me veo más fuerte, todo es luz verde. Hice más entrenamiento en situación de partido, este verano decidí hace algo mucho más violento. Quería que mi cuerpo estuviera bien”.

👽 Qué barbaridad de secuencia de Wembanyama.



Increíble.

pic.twitter.com/3ZJG9i8mbc — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 26, 2025

Por el momento, las determinaciones que tomó Wembanyama parecen haber sido perfectas, igual que el arranque de su equipo de la NBA y tan significativo como sus desplazamientos en el campo de juego que impacta desde sus 2.24 metros y una plasticidad increíble.