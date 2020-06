Con 17 puntos y 6 asistencias contra Zaragoza, Facundo Campazzo fue el segundo mejor de Real Madrid en el amargo triunfo frente a Zaragoza, con el equipo ya marginado de los playoffs; Edy Tavares (22) descolló con 22 tantos, 14 rebotes y 4 tapas. Crédito: Real Madrid/oficial

Por primera vez desde que viste la camiseta de Real Madrid, y sin contar sus dos temporadas en Murcia, Facundo Campazzo no será campeón de la Liga ACB, de España, el torneo nacional más importante de Europa. Una victoria sobre Zaragoza y un triple casi de cancha entera sobre la chicharra serían excelentes noticias si no fuera que el equipo blanco, defensor de la corona, ya no tenía chances de clasificación, por los resultados que se habían dado un rato antes. Real Madrid ganó por 97-88 pero eso no le alcanzó para avanzar a las semifinales del certamen, que está desarrollando en una sede única, Valencia, sus últimos partidos.

Campazzo había conquistado la ACB en sus tres anteriores temporadas como basquetbolista merengue: 2014/2015, 2017/2018 y 2018/2019 (entre 2015 y 2017 se fogueó en Murcia). Ésta, su cuarta liga como miembro del plantel de Real Madrid Baloncesto, puso fin a esa impresionante serie. Al menos el cordobés de 29 años terminó el certamen con una amplia sonrisa, que se le vio cuando discutió con los jueces sobre ese tiro de tres puntos simultáneo a la chicharra. Tras la revisión, el lanzamiento se convirtió en los puntos 15, 16 y 17 del base en el encuentro con Zaragoza, su último de la campaña. A eso añadió 6 asistencias, 1 rebote y 2 pérdidas, en 25 minutos.

Ese partido cerró la etapa regular de la ACB, pero el club de la capital ya se había quedado fuera de las semifinales, por la victoria de Valencia frente a Gran Canaria en el B, uno de los dos grupos de seis equipos con que se definió la rueda de clasificación tras la suspensión por la cuarentena. La sensación será rara para Real Madrid: desde hacía 12 años no quedaba al margen de los cruces mano a mano. Y ésta es la primera vez desde que Pablo Laso tomó la dirección técnica del equipo, en 2011. "Hasta el 12 de marzo el balance era magnífico. Ganamos la Supercopa, hicimos un buen trabajo en la Euroliga, ganamos la Copa del Rey... Aquí fallamos y no hemos estado bien, pero valoro la temporada completa, no sólo este torneo", analizó Laso.

Aún cuando ya estaba al margen de la discusión por el título, el entrenador mantuvo al quinteto usualmente titular. No hubo juveniles ni rotación. Su entrenador quiso que el final de la temporada transcurriese con las piezas más experimentadas y no con aquéllas a las que les falta rodaje. Por eso Campazzo y el gigante Walter Tavares (22 tantos, 14 rebotes, 3 pases-gol, 4 bloqueos, 1 robo, 2 pérdidas) transpiraron hasta el final. El golpe, en rigor, es fuerte: Real Madrid, el actual campeón de Europa, definió las ocho últimas ligas de España, y se impuso en cinco de las series decisivas por el trofeo.

Las semifinales se privarán también de Gabriel Deck (7 puntos, 4 rebotes, 1 robo, en 19 minutos) y de Nicolás Laprovittola, que nuevamente no participó en el juego. Tampoco las protagonizará Nicolás Brussino, que contribuyó con 5 tantos, 2 recobres, 2 pases-gol y 1 recupero (1 pérdida) para Zaragoza, en sus últimos 18 minutos del campeonato. Sí, en cambio, estarán en los playoffs tanto Leandro Bolmaro, de Barcelona (11 puntos en la inocua derrota contra Canarias por 87-86), y Luca Vildoza, de Baskonia (1 asistencia en el 74-76 vs. Joventut).

Las semis, pactadas a un único encuentro cada una, tendrán lugar este domingo. Barcelona se enfrentará con Burgos a las 12 de Buenos Aires, y tres horas después Baskonia se medirá con Valencia. El martes se celebrará la final, siempre sin público y bajo un estricto protocolo sanitario.

