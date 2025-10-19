El increíble triple desde más de 25 metros de Rafa Luz que hizo delirar a los fanáticos de la Liga ACB

Una acción que será imborrable para MoraBanc Andorra y que dejará para el recuerdo al base brasileño Rafa Luz. En la jornada 3 de la Liga ACB de España, los fanáticos enloquecieron con los segundos finales del duelo del equipo andorrano ante Básquet Girona, ya que fueron a la prórroga después de un triple de más de 25 metros en un momento clave y que les permitió, además conseguir su primera victoria de la temporada.

Los aficionados del Andorra explotaron tras el lanzamiento de Luz, ya que parecía que MoraBanc Andorra tenía el partido perdido. El base brasileño tomó la pelota con seguridad y soltó un lanzamiento que desafió todas las probabilidades. Un triple desde más de 25 metros ejecutado en el último instante del tiempo reglamentario convirtió a Rafa Luz en protagonista de uno de los momentos más impactantes.

Y la locura se desató porque Andorra estaba tres puntos abajo (89-92) y quedaban apenas 1,3 segundos en el reloj para el final del juego. Por eso el lanzamiento de Luz desde su propio campo se viralizó en las redes sociales. El Pabellón de Andorra deliró con el equipo dirigido por Joan Plaza, que llegaba al encuentro tras dos derrotas contundentes y con la necesidad de reivindicarse ante su público.

JORNADA 3 Y YA TENEMOS LA CANASTA DEL AÑO



No es real. No se puede creer. Nadie da crédito. LO QUE HACE RAFA LUZ PARA FORZAR LA PRÓRROGA DARÁ LA VUELTA AL MUNDO

“No es posible” y “esto no es real”, exclamaron los comentaristas tras el increíble lanzamiento de aro a aro, de Luz que nació en Aracatuba, San Pablo en 1992 y cuenta con doble nacionalidad brasileña y española. Su carrera profesional comenzó en Brasil y, tras su paso por Clínicas Rincón Axarquía y Unicaja Málaga, se consolidó en la Liga ACB con equipos como CB Granada, Lucentum Alicante y Obradoiro CAB.

Luz, que es uno de los jugadores más experimentado de Andorra y clave en la conducción del equipo, resultó vital en la victoria de su equipo tras dos prórrogas. En la primera, ambos equipos intercambiaron ataques, con Luz volviendo a ser decisivo para mantener la igualdad (103-103). En la segunda, Pons se destacó con nueve puntos, pero el base brasileño volvió a aparecer con un doble clave (115-112) a falta de 13,5 segundos. Girona dispuso de dos lanzamientos para igualar el juego, pero no logró convertirlos y MoraBanc Andorra se llevó la victoria por 115-113, en la 3° jornada de la ACB.

Rafa Luz fue elegido por la página de Liga como el jugador más valioso y los medios españoles destacaron al brasileño que en 2015, tras ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Toronto con la selección de Brasil, firmó con Flamengo antes de regresar a España para jugar en el Saski Baskonia y, posteriormente, en el MoraBanc Andorra. Luz, que convirtió, según el Diario As, el triple candidato a ser el más importante de la historia de la liga ACB, también defendió los colores del UCAM Murcia, el BC Nevezis de Lituania y el Bilbao Basket, antes de volver al club andorrano en 2022.