Moussa Balla Traoré, el gigante de Mali que contrató Real Madrid y tiene... 11 años
Nació en Bamako y mide 2.07 metros de altura
La noticia de la incorporación de Moussa Balla Traoré a las divisiones menores del básquetbol infantil de Real Madrid generó una ola de reacciones en las redes sociales. El jugador de apenas 11 años nacido en Bamako, la capital de Malí, que mide 2.07, está en el foco de la polémica: cumplirá los 12 años el próximo 24 de octubre y jugará en el equipo infantil. Todo sigue su curso en forma oficial: fue presentado en la página de la Casa Blanca y la foto con la que publicaron su ficha técnica desató sospechas acerca de si verdaderamente tiene la edad con la que fue inscripto.
Lo más llamativo de Moussa es su desarrollo físico, más acorde al de un jugador profesional que al de un chico de categoría infantil. Las redes sociales se llenaron de comentarios en burla por su edad en comparación con su aspecto, pero la realidad es que Moussa ya figura en la página web de Real Madrid como jugador del Infantil A.
La reacción, en especial de los usuarios de Barcelona, fue inmediata con comentarios como: “11 años que se divorció y empezó una nueva vida”, “11 Champions blancas en directo”, “11 años en cada pierna” o “Este era viejo cuando asesinaron a Kennedy”, son algunos de los comentarios que circulan por algunas cuentas en X.
Según algunos medios españoles esta incorporación de Real Madrid aparecería en la Minicopa Endesa, que se disputará en Valencia, que se desarrollará en febrero próximo de manera paralela a la Copa del Rey. Esta competencia suele ser un banco de pruebas para muchos jugadores juveniles y sobre todo de Real Madrid y de Barcelona que suelen sumar a gigantes africanos con la intención de ganar el título y para un desarrollo que los impulse a llegar al primer equipo profesional.
Esta contratación de Real Madrid provocó las comparaciones con la incorporación que realizó Barcelona, que sumó a su básquetbol infantil a Mohamed Dabone, que con 13 años ya debutó con el primer equipo en partidos amistosos de pretemporada con el Barca y espera debutar oficialmente en Liga en las próximas semanas. Dabone, de 2.10 metros de altura, debutó con Barça de basket en el amistoso contra el Bàsquet Girona.
El pivote azulgrana llegó a la entidad blaugrana en 2022 desde Burkina Faso y el club español ahora está en pleno proceso de conseguir el permiso de trabajo para menores de 16 años para que Dabone pueda debutar oficialmente a las órdenes de Joan Peñarroya.
Estas contrataciones revolucionaron al básquetbol español, que no es la primera vez que hace este tipo de gestiones, ya que hay antecedentes de jugadores muy jóvenes llegando al profesionalismo, como sucedió con Bassala Bagayoko, de Mali, que debutó con Fuenlabrada con 14 años, 7 meses y 15 días el 25 de abril de 2021. Ese debut superó el anterior registro que ostentaba Ricky Rubio, que había jugó con el equipo profesional de DKV Joventut con 14 años y 7 meses en 2005, ante C.B. Granada. Bagayoko, de 2,07 metros de altura, forma parte actualmente del plantel de Surne Bilbao Basket.
