En qué canal pasan Argentina vs. República Dominicana por la AmeriCup 2025 hoy

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo C se disputa este domingo a las 16.10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua
La selección argentina de básquetbol enfrenta este domingo desde las 16.10 (hora argentina) a República Dominicana por la segunda fecha del grupo C de la AmeriCup 2025 que se lleva a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, la capital de Nicaragua.
El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtsine 1891.
🇦🇷 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵𝑻𝑰𝑵𝑨 🇦🇷— Argentina Básquet (@cabboficial) August 24, 2025
➡️ La Selección Mayor masculina disputa su segundo partido en la @AmeriCup.
🆚 República Dominicana 🇩🇴
🕒 16:10 hs
🏟️ Polideportivo Alexis Argüello, Managua 🇳🇮
🖥️ Transmite TyC Sports, DSports y Courtside1891 pic.twitter.com/yjUUmWx1Ib
El duelo tiene cara a cara a los dos combinados que comenzaron el campeonato con el pie derecho y comparten el primer lugar en la tabla de posiciones y el objetivo de obtener otra victoria para clasificarse a los cuartos de final antes de la última jornada. La albiceleste superó al anfitrión 94 a 70 mientras que los centroamericanos, dirigidos por Néstor ‘Che’ García, hicieron lo propio vs. Colombia 84 a 59 y ambos buscan su segunda alegría en la competencia de la que participan 12 equipos divididos en tres grupos.
El conjunto dirigido por Pablo Prigioni defiende la corona que logró en Recife 2022, pero no afronta el certamen con todas sus figuras -no están Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola, entre otros- sino con un plantel con mayoría de jóvenes que el DT necesita que adquieran rodaje porque los necesita para el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2027 en noviembre a raíz de no podrán estar los jugadores que disputan la Euroliga.
El equipo tiene un promedio de edad de 24 años. Nueve de los convocados afrontan su primer torneo oficial con la selección mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.
Plantel de la selección argentina
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
- 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
- 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años
- 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
- 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años
En la previa del encuentro, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es República Dominicana con una cuota máxima de 1.53 contra 2.81 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Argentina.
El otro duelo de la segunda fecha de la zona C entre Nicaragua y Colombia se disputa este domingo a las 21.40.
