Escándalo en la NBA: un entrenador y un jugador fueron detenidos por el FBI por estar implicados presuntamente en apuestas ilegales

El brillo y las estridencia por el arranque de una nueva temporada de la NBA se atenuaron con un intempestivo operativo del FBI en el que detuvieron al ex campeón de la NBA con Detroit Pistons y entrenador de Portland Trail Blazer, Chauncey Billups, y al jugador de Miami Heat, Terry Rozier, por estar implicados presuntamente en una trama de apuestas ilegales.

El adelanto de Shams Charania, el periodista de ESPN especializado en la NBA conmovió a la liga y dejó al técnico de los Blazers, cinco veces All Star y miembro del Salón de la Fama de la NBA, en el centro de una investigación federal que apunta a vínculos con el crimen organizado. Billups, que dirigió a los Portland en su derrota ante Minnesota Timberwolves (114-118), fue detenido poco después del encuentro. Según las primeras informaciones, su caso estaría relacionado con partidas de póker clandestinas y uso de información privilegiada para apuestas deportivas. Incluso, respecto de las partidas de póker en las que habría participado el entrenador de los Blzers, también explicaron que investigan a la Mafia.

Chauncy Billups fue detenido por el FBI porque estaría implicado en partidas clandestinas de póquer .((Photo by Chris Gardner/ Getty Images) Chris Gardner - Getty Images North America

Si bien no se confirmó que las irregularidades afectaran directamente a partidos dirigidos por él, es la primera vez en la historia que un entrenador de la NBA se ve involucrado en un caso semejante. Sin embargo, Tom Winter, periodista de NBC, informó que Billups, según sus fuentes, está siendo investigado por amaño de partidos en los que no participó su equipo.

El FBI también detuvo a Terry Rozier, de Miami Heat, que ya había sido investigado por actividades similares. Rozier fue interceptado en un hotel en Orlando y se lo investiga particularmente por un partido cuando jugaba con Charlotte Hornets frente a New Orleans Pelicans, el 23 de marzo de 2023. Ese día apenas disputó 10 minutos por una lesión y las casas de apuestas detectaron que más de 30 apostadores destinaron su dinero sobre el desempeño de este jugador. Estos significa que los apostadores tenían información de que el jugador no alcanzaría ciertas marcas de puntos, rebotes y asistencias, por ejemplo.

Terry Rozier, de Miami Heat, está bajo la lupa del FBI desde 2023 cuando jugaba para los Horntes. (AP Photo/Terrance Williams, File) Terrance Williams� - FR171754 AP�

Según varios medios estadounidense, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York y el director del FBI, Kash Patel, ofrecerán una conferencia de prensa en las próximas horas para detallar los cargos. La NBA, los Heat y los Blazers todavía no emitieron comunicados oficiales al respecto, aunque se espera que el comisionado Adam Silver se pronuncie públicamente ante el impacto mediático del caso.

El caso más reciente de un protagonista de la competencia que se vio implicado en apuestas ilegales, fue el de Jontay Porter, que jugaba en Toronto Raptors. En 2024 la NBA lo sancionó de por vida por violar las reglas de apuestas de la liga. Sus infracciones fueron apostar en partidos de la NBA, divulgar información confidencial a apostadores, y limitar su propia participación en un juego para influir en apuestas.

Además, hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a otro ex jugador de la NBA, Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.