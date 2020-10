Euroliga de básquetbol: el coronavirus saca del juego a Zenit y pierde dos partidos por 20-0 Crédito: https://twitter.com/zenitbasket

Las complicaciones en el deporte no se detienen. El coronavirus golpea la Euroliga, en realidad, a Zenit, de Rusia, que este martes debía disputar un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo continental, pero no pudo viajar por tener 8 jugadores infectados y no pudo viajar a España para el duelo con Baskonia, por lo tanto, tampoco podrá jugar el partido de la cuarta fecha, ante Valencia. Ante este escenario el Juez Disciplinario de la Euroliga ha dado por perdidos los partidos del Zenit correspondientes a las jornadas 3 y 4 y determinó que ambos serán resueltos por idénticos marcadores: 20-0.

El equipo ruso tiene 13 positivos, entre jugadores y cuerpo técnico, incluidos el entrenador Xavi Pascual y su ayudante Iñigo Zorzano, y anunció en su página web a través de su director general, Alexander Tserkovny, que podría "intentar jugar con un mínimo de jugadores", pero puso en duda esa posibilidad y solicitó formalmente la postergación del encuentro.

La determinación de darle los dos partidos por perdido a Zenit, se tomó tras la confirmación de que el equipo ruso no tenía al menos a ocho jugadores disponibles en su plantel por culpa de un brote de coronavirus que ha afectado a su mayor parte. Según anunció la Euroliga los jugadores positivos son Hollis, Pushkov, Gudaitis, Ponitka, Trushkin Volkhin, Baron y Pangos.

Más allá de esta determinación, ya comenzaron a crecer las protestas de los jugadores por este tipo de situaciones. "¿Es que nadie se va a preocupar por la salud de los jugadores o seguimos jugando como si no pasase nada?". La estrella De Barcelona, Álex Abrines, se expresó de esa forma tras confirmarse otro caso positivo en su equipo (Mirotic confirmó su contagio en sus redes), casualmente tras el partido que Barça con Zenit, también por Euroliga.

Resulta preocupante la postura de Euroliga, ya que los protagonistas reclaman abiertamente y no son muy escuchados. Malcolm Delaney, de Olimpia Milano, fue contundente: "En la Euroliga no han hecho nada desde que se detuvo al competencia, están esperando a que esto se ponga muy mal. Esto es de locos".

Otro de los partidos que tuvo que ser suspendido fue Asvel-Panathinaikos por los numerosos casos del equipo francés y eso generó la reacción de Triantopoulos, presidente de Panathinaikos, que no dudó: "Si seguimos así será complicado terminar la temporada. Antes de viajar nadie de la Euroliga nos respondía. Es muy peligroso jugar dos partidos entre semana. Le hemos dicho a Bertomeu (Jordi, el presidente de la competencia) que tiene que encontrar soluciones".

