La frustración de Campazzo: falló el tiro para la victoria de Denver

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2021 • 02:00

Una sensación extraña para Denver. No tuvo la mejor noche colectiva, pero estuvo en juego hasta el final del partido. Cayó ante Washington Wizards por 112-110, en un juego en el que Facundo Campazzo tuvo una gran noche a nivel defensivo, pero su tarea ofensiva estuvo lejos de lo ideal, incluso, tuvo la última pelota del juego para ganar con un lanzamiento de tres puntos y no pudo acertar.

Washington resultó un dolor de cabeza para los Nuggets. Se tradujo rápidamente la incomodidad que generó en todo el equipo lo que propusieron Bradley Beal y Russell Westbrook, ya que Denver tuvo nueve pérdidas de balón en un cuarto y medio. Una particular estadística, si se tiene en cuenta que la franquicia de Colorado, frente a Portland, apenas había perdido una pelota en 48 minutos de juego.

El resumen de Campazzo

Y Campazzo no pudo escapar a esa propuesta del rival. El base argentino no estuvo tan fino en el manejo de la pelota, aunque se las arregló para aportar un grano de arena para mantener en partido a su equipo. Cerró una planilla con 5 puntos (1 de 8 en tiros de campo), con 3 rebotes, 2 asistencias, y 2 bloqueos en 32 minutos de juego. Las estadísticas, en este caso, no se traducen con lo que generó en cuanto a energía defensiva para el equipo.

Si bien ingresó cuando faltaban poco más de 5 minutos para el final del primer cuarto, la primera pincelada la ofreció en el arranque del segundo, cuando le dio un pase de faja a Çançar, que gracias a ese aclarado pudo asistir a Hartenstein, que anotó dos puntos. Fue la conexión Argentina-Serbia-Alemania.

Los primeros puntos de Campazzo (dos tiros libres) llegaron con 7 minutos y 38 segundos por jugar el segundo cuarto. No fue la mejor tarea ofensiva del cordobés, porque hasta ese momento llevaba 0 de 3 lanzamientos de campo (tres triples). Mike Malone decidió darle un poco de aire al argentino y volvió a mandarlo al campo de juego faltando 2 minutos para el final del segundo cuarto.

Ahí sacudió la red, porque acertó un lanzamiento de tres puntos sobre la marca de Westbrook para poner arriba en el marcador a Denver por 49-48. El primer tiempo terminó a favor de los Wizards por 56-54.

El arranque de la segunda parte del juego mostró a los Nuggets con demasiados desajustes defensivos y con una alta apatía para resolver ofensivamente. Sólo Jokic y el talento de Jamal Murray sostuvieron en juego a Denver. El argentino reingresó al juego faltando 5 minutos para el cierre del tercer parcial. Defensivamente comenzó a darle alternativas al equipo. Primero defendió bien a Neto y le tapó el balón cuando el brasileño atacó el aro. Después puso fastidioso a Westbrook, que se molestó cuando Campazzo le robó una pelota que le generó una pérdida y provocó un salto. Y en la acción siguiente, el argentino logró presionar a Westbrook sobre una pelota suelta y generó que la estrella de los Wizards perdiese otra pelota.

En el último cuarto, Campazzo volvió a dejar la piel en la defensa y esa energía le ofreció garantías al equipo, ya que el argentino quedó emparejado con Beal, que se posteó (mide 1.91 metro, es decir 11 centímetros más que el cordobés) y cuando giró encontró las manos del base de Denver que le robó la pelota, generó un contraataque y asistió a Murray, que acertó y estiró la ventaja de los Nuggets por 97-93.

Se volvió un dolor de cabeza para los Wizards, porque en la defensa Campazzo mostró todo su arsenal de recursos. En el último cuarto, el duelo quedó concretado con Beal que lo buscó todo el tiempo al argentino, y fue el jugador de Washington el que estuvo incómodo, tanto que le terminó cometiendo una falta ofensiva al cordobés por sacarlo de un empujón en una cobertura de la zona pintada. Siguió presionando y tuvo buenos resultados, pero no fue la noche ofensiva de Campazzo. Incluso, en un contraataque tres contra uno, tuvo en sus manos la última pelota para ganar con un lanzamiento de tres puntos (112-110), pero no pudo convertir.

Así, Nuggets quedó ahora con un récord de 17-14, y continúa séptimo en la Conferencia Oeste. Nikola Jokic volvió a ser otra vez el mejor en Denver con 24 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en 37 minutos de acción; por los Wizards, se lució Bradley Beal con 33 tantos, mientras que Russel Westbrook marcó un triple doble: 16 puntos, 10 recuperos y 10 pases-gol.

Conforme a los criterios de Más información