Facundo Campazzo volvió a rendir bien y Denver Nuggets eliminó a Portland Trail Blazers y está en los cuartos de final de la NBA

Los cuartos de final de la NBA tendrán un basquetbolista argentino: Facundo Campazzo será protagonista gracias a que Denver Nuggets ganó su serie de primera rueda contra Portland Trail Blazers, por 4 a 2. En el sexto enfrentamiento, el equipo dirigido por Mike Malone remontó una desventaja de 14 puntos que sufría a mediados el tercer cuarto y arrolló en el último período, con un parcial de 28-14.

Tras su mal rendimiento con menor participación en el quinto partido, Campazzo volvió a ser titular, un signo de que Malone mantiene la confianza en él. Sin embargo, el cordobés no cerró el encuentro de este jueves, porque salió tempranamente por tener cinco infracciones acumuladas (a una falta de una expulsión), y como Denver estaba brillando en el desenlace, permaneció fuera en la definición.

El bloqueo con salto de Campazzo a Powell

Por entonces ya había mejorado mucho respecto a lo hecho el martes. Sobre todo en la segunda etapa, cuando protagonizó un pequeño facutime al enlazar, en menos de tres minutos, dos tiros libres, un triple, un bloqueo espectacular y una bandeja pasada (7 tantos en ese lapso). El tapón fue asombroso: Norman Powell penetró la zona pintada desafiando al gran Nikola Jokic y sorpresivamente apareció Campazzo desde atrás con un impactante salto para rechazar el lanzamiento del alero de Portland.

Compacto de la tarea de Campazzo en el partido 6 ante Portland (Falta Técnica)

El base dejó atrás ese quinto juego en el que estuvo al borde de agredirse con el propio Powell y terminó con 10 puntos (1/1 en dobles, 1/4 en triples y 5/5 en libres), 3 asistencias, 2 rebotes, 1 robo y la citada tapa, más las mencionadas 5 faltas, en 23 minutos.

“Las muchas caras de Facu”

The many faces of Facu 😂 pic.twitter.com/9xKatFJ6Eb — Denver Nuggets (@nuggets) June 3, 2021

El comienzo del encuentro vio brillar a su compañero Michael Porter Jr. con ¡22! tantos en el primer cuarto, que sugerían una virtual proyección de 88. Sin embargo, Trail Blazers, otra vez con un destacado Damian Lillard (28 puntos, 13 pases-gol), se escapó a mediados del tercer parcial (89-75, 93-89). Y fue entonces cuando surgió en todo su esplendor Jokic, uno de los principales candidatos a recibir el premio MVP de la temporada.

En el último cuarto, con un incontenible Jokic y un estupendo Monte Morris, Denver pasó adelante y se secó Portland, que a medida que se le acaba el tiempo sufría la sensación de eliminación flotando como un fantasma cada vez más inquietante. El pivote serbio se hizo cargo del ataque, definió en la pintura y bombardeó con triples hasta concluir con 36 puntos, en su mayoría en ese tramo final. Lo ayudó el sorprendente Morris, autor de 22 tantos y 9 pases-gol.

El próximo rival de Denver será Phoenix Suns o Los Angeles Lakers, que se enfrentaban a continuación con ventaja de 3-2 para el primero en el cruce.

En el resto de los playoffs, hay cinco series definidas. Una del Oeste, la que Utah Jazz le ganó a Memphis Grizzlies por 4-1, y todas las del Este: Philadelphia 76ers 4 vs. Washington Wizards 1, Atlanta Hawks 4 vs. New York Knicks 1, Milwaukee Bucks 4 vs. Miami Heat 0 y Brooklyn Nets 4 vs. Boston Celtics 1. Los cruces de semifinales de esa conferencia (cuartos de final de la liga) serán Philadelphia (ventaja de localía) vs. Atlanta y Milwaukee (ventaja de localía) vs. Brooklyn.

Por su parte, Utah espera a Dallas Mavericks (3) o Los Angeles Clippers (2), que este viernes sostendrán su sexto encuentro.

LA NACION