19 de junio de 2019

Un escenario especial y una definición intensa. Ese es el menú para el desenlace de la Liga Nacional. Los actores son los que componen la escena porque cada uno tiene sus particularidades, pero también ambos están ubicados en una misma realidad: dos equipos de fútbol que apostaron por un deporte alternativo y todas las dificultades que deben sortear por ello. San Lorenzo quiere ser el primer tetracampeón de la historia de la Liga Nacional, mientras que Instituto quiere dar el golpe en su primera participación en una final de la competencia madre del básquetbol nacional. Y este jueves, desde las 21, se comenzarán a mover las piezas de esta gran cita.

Desde hace años el Ciclón es el dominador del territorio. Con tres títulos de Liga, un bicampeonato de la Liga de las Américas, participación en la NBA. Un plantel tremendamente competitivo, cuerpos técnicos de nivel de selección. Y para ellos una apuesta fuerte a nivel económico. Desde hace años maneja uno de los presupuestos más importantes de la competencia. No hay cifras oficiales de la inversión, pero se estima que la entidad de Boedo desembolsaría algo más de 75.000.000 de pesos anuales por tener un grupo de elite.

Y no es un momento simple en esta carrera por seguir escribiendo un capítulo histórico, porque semejante proyecto implica una ingeniería económica importante para sostenerlo en el tiempo. Un nuevo título obligará a la institución a darle continuidad al ciclo, posiblemente, más importante en la vida de la competencia. Pero un traspiés puede abrir una buena cantidad de interrogantes, ya que son varios los integrantes del plantel y cuerpo técnico que todavía no tienen asegurada su continuidad y se especula que podrían no seguir algunos si no termina con un éxito esta Liga. Y en esta final San Lorenzo como nunca antes está en riesgo, ya que son varios los jugadores que están tocados (Nicolás Aguirre, Marcos Mata, Donald Sims y Dar Tucker) y su rival está en un nivel muy alto. "El club apuesta al equipo largo por estas circunstancias: Tinelli siempre me dijo que no quería hacer una inversión importante en el equipo para que en algún momento se lesionara alguien y tirara todo por la borda. Demostró que tuvo razón", dijo Gonzalo García en Básquet Plus.

Si bien nadie lo manifestó públicamente, desde hace un tiempo se habla que existen algunas diferencias entre Matías Lammens y Marcelo Tinelli, ya que el conductor está muy pendiente del básquetbol y apuesta fuerte por la disciplina. Mientras que el presidente del Ciclón, según algunos allegados a los dirigentes, estaría mirando con recelo tanta inversión en un deporte que no le ofrece a la institución réditos económicos. Incluso, en los pasillos del Polideportivo Roberto Pando muchos aseguran que hay un poco de malestar entre los hinchas por el dinero que se destina al básquetbol y que no se aplica la misma lógica en el fútbol.

La realidad de Instituto es diferente, aunque no tanto. Lo que amenaza el reinado de San Lorenzo es crecimiento deportivo del equipo cordobés. "Van 2 años de buen rendimiento, de estar arriba en cada competencia. Con esta clasificación a la final de la Liga hemos logrado algo que es llegar a la final de todos los torneos que jugamos: Súper 20, Liga Sudamericana y Liga Nacional. En estos 2 años se alcanzaron finales en todos los torneos y es algo buenísimo. Es un trabajo muy bueno de parte de todos y entre todos. Porque cuando las cosas funcionan quiere decir que hay un buen trabajo de todas las partes, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el acompañamiento de la gente", contó Facundo Müller, el DT de la Gloria.

El desembarco de Esteban Batista, el exNBA uruguayo, potenció al equipo de Córdoba y le dio un impulso de cara a la definición de la Liga. El pivote llegó en los playoffs por la lesión de Cristian Amicucci y todo se construyó de la mano de Juan Manuel Cavagliatto, vicepresidente del club y hombre fuerte del básquetbol.

Si bien es un momento histórico para el club y para la familia Cavagliatto, no todo es tan simple para la institución cordobesa. Es que en la previa del duelo ante Regatas de Corrientes, en el estadio Ángel Sandrín, la casa de Instituto, aparecieron pintadas en las paredes del club: "20 mil dólares por un alero, 10 pesos por un "9" y "Dirigentes pecho frío".

Fue muy repudiada esta acción por muchos hinchas, ya que saben que Juan Manuel Cavagliatto es un hombre de básquet y por eso se destina dinero a la actividad. Incluso, algunos le hicieron llegar mensajes al dirigente en los que decía: "El básquet es cosa de nenas". Si bien no hay comunicado oficial de cuál es la inversión del club para el equipo que disputará desde esta noche la final de la Liga, se estima que el presupuesto de la temporada está por encima de los 45.000.000 de pesos.

Un desenlace por demás atractivo. Por lo que ofrecerán los dos equipos dentro de la cancha, pero también por lo que se genera por fuera de ella. Las miradas estarán puestas en un duelo que puede extender el reinado de San Lorenzo, pero que como nunca antes tiene un rival como Instituto que pone en jaque la corona.