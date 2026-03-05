Fixture de la selección argentina de básquet para las Eliminatorias al Mundial 2027

La selección argentina de básquetbol anhela jugar el Mundial Qatar 2027. Es una obsesión, porque se quedó afuera de la edición 2023 y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo tenga que disputar los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni desanda el camino a la Copa del Mundo en las Eliminatorias de América, donde en la primera etapa integra el Grupo D y tiene un récord de tres victorias -dos frente a Cuba y otra ante Panamá- y una derrota -vs. Uruguay-. Marcha segundo con siete puntos, por detrás de la Celeste, y se clasificó a la siguiente instancia a falta de dos jornadas para concluir el fixture.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina 101-75 Panamá.

Cuba 62-88 Uruguay.

Fecha 5

Uruguay vs. Argentina - Jueves 2 de julio.

Panamá vs. Cuba - Jueves 2 de julio.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

La tabla de posiciones del Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

En la tercera y última ventana de la primera etapa de las Eliminatorias a la Copa del Mundo, programada para principios de julio, la selección argentina visitará a los uruguayos y a los panameños. Más allá de ya tener su boleto a la siguiente instancia, para la albiceleste será determinante ganar porque a la segunda etapa arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la primera.

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas).

Gabriel Deck es una de las figuras que tiene la actual selección argentina

En la segunda etapa la albiceleste solo enfrentará a los que no jugó en la primera fase. Las tres ventanas se jugarán en agosto, noviembre y febrero-marzo de 2027 con tandas de dos partidos para cada seleccionado.

En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 combinados y los obtendrán los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.