Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2027, con la selección argentina

La selección argentina de básquetbol cerró la segunda ventana de la Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 con un triunfo sobre Panamá 101 a 75 en el Templo del Rock de Obras Sanitarias y se clasificó a la segunda etapa a falta de dos fechas para concluir el fixture.

Los mejores jugadores albicelestes fueron Facundo Campazzo y Gabriel Deck, el tándem de Real Madrid. El base sumó 25 puntos y 10 asistencias mientras que alero convirtió 25 tantos, tomó seis rebotes y dio tres asistencias. Además, Agustín Caffaro fue importante en la zona pintada con 11 unidades y seis rebotes.

Facundo Campazzo fue una de las figuras de la selección argentina en el duelo vs. Panamá

La Argentina llegó a la jornada de FIBA Américas como líder del Grupo D junto a la Celeste, pero la caída 61 a 44 contra ese rival en el primer juego la dejó por detrás suyo más allá del resultado que el conjunto charrúa obtenga ante Cuba este lunes por la noche.

El combinado dirigido por Pablo Prigioni acumula siete puntos producto de tres triunfos -además de Panamá, venció por duplicado a los cubanos en la primera ventana- y la mencionada derrota con Uruguay, que domina la clasificación y también está clasificada a la segunda etapa.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina 101-75 Panamá.

Cuba vs. Uruguay - Lunes 2 de marzo a las 21.

Fecha 5

Uruguay vs. Argentina - Jueves 2 de julio.

Panamá vs. Cuba - Jueves 2 de julio.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

Gabriel Deck brilló en el triunfo de la selección argentina vs. Panamá, por la clasificación al Mundial 2027

En la tercera y última ventana de la primera etapa de las Eliminatorias a la Copa del Mundo, programada para principios de julio, la selección argentina visitará a los uruguayos y a los panameños. Más allá de ya tener su boleto a la siguiente instancia, para la albiceleste será determinante ganar porque a la segunda etapa arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la primera.

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas), pero solo enfrentará a los que no jugó en esta fase.

En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 combinados y los obtendrán los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.