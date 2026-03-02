En qué canal pasan Argentina vs. Panamá, por las Eliminatorias al Mundial de básquet 2027

Después de la dura derrota frente a Uruguay, la selección argentina de básquetbol se vuelve a presentar este lunes desde las 18.30 ante Panamá en el Templo del Rock de Obras Sanitarias con el objetivo de cerrar la segunda ventana de Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 con una sonrisa.

El cotejo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D se transmite en vivo por TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play; y en la plataforma digital Courtside 1891.

𝙁𝙤𝙘𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙙𝙤𝙨 💪



Próximo partido: 🆚🇵🇦

📆 Lunes 2/3 - 18:30 hs.

📍 Estadio Obras

🎟️ Entradas a la venta en https://t.co/rAZdCgnN6A

🖥️ TyC Sports, DSports y Courtside1891#StepItUpArgentina pic.twitter.com/stekqs0L9a — Argentina Básquet (@cabboficial) March 2, 2026

El combinado albiceleste acumula dos victorias sobre Cuba, una visitante 80 a 68 y otra ante su gete 105 a 49; más la mencionada derrota contra la Celeste. Así, se ubica segundo en la tabla de posiciones con cinco puntos y necesita imperiosamente regresar a la victoria para sumar unidades que luego arrastrará a la segunda etapa.

Lo positivo para el entrenador Pablo Prigioni es que, a diferencia del choque contra los charrúas, cuenta con Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Los jugadores de Real Madrid de España fueron habilitados por su equipo para cruzar el océano Atlántico y llegaron al país horas antes del cotejo vs. Uruguay, por lo que no estuvieron entre los 12 convocados y el equipo lo sintió.

Ambos serán los referentes de un plantel que tendrá cambios en relación al partido del viernes pasado. No obstante, hay varias piezas importantes que conformaron la lista inicial de 24 convocados pero que no se sumaron por lesión -Juan Pablo Vaulet, Juan Fernández, Francisco Cáffaro y Tayavek Gallizzi- y compromisos con sus respectivos clubes en la Euroliga -Nicolás Laprovíttola (Barcelona) y Luca Vildoza (Virtus Bologna).

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina vs. Panamá - Lunes 2 de marzo a las 18.30.

Cuba vs. Uruguay - Lunes 2 de marzo a las 21.

Fecha 5

Uruguay vs. Argentina - Jueves 2 de julio.

Panamá vs. Cuba - Jueves 2 de julio.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

La tabla de posiciones del Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027 FIBA

La derrota ante Uruguay, aunque fue la primera en el certamen, puede ser determinante de cara a la clasificación a la Copa del Mundo.

En la segunda etapa, a la que la albiceleste se clasificará en caso de obtener un triunfo ante Panamá, conformará un grupo con los equipos de su misma zona y los de la B (Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica), pero solo enfrentará a los que no jugó en esta fase. Los equipos se ordenerán en una tabla con el 50% del total de los puntos que cosechen y disputarán seis fecha. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 combinados y los obtendrán los tres líderes de cada zona más el mejor cuarto.