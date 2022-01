Francisco Cáffaro, el pivote que espera la selección argentina levanta vuelo en el básquetbol de EE.UU.

Sus 2,16 metros, según los particulares criterios que utilizan los norteamericanos para a medir a los basquetbolistas con sus zapatillas puestas, convierten a Francisco Cáffaro en una joya muy pocas veces vista por el básquetbol argentino. Y la ilusión respecto de su potencial y actual desarrollo es inmensa. Tiene casi todo lo que necesita la selección nacional. Pero al mismo tiempo, es un proyecto. Y la ansiedad a veces se apodera de esas promesas... y de los que lo rodean. Pero mientras se busca cautela para medir su potencial, él comienza a confirmar algunas de las buenas sensaciones iniciales, como lo hizo ayer, en un partido que Virginia, su equipo, cayó ante Notre Dame (65-69) en el básquetbol univeristario de los Estados Unidos.

El pivote logró su primer doble doble en el certamen de la NCAA, con 11 puntos y 12 rebotes. Además, el santafesino sumó también una asistencia y dos robos para su equipo.

La temporada 2021/22 supone por fin la confirmación de un talento que en los últimos años tuvo muy pocas posibilidades de demostrarlo. Desde su llegada a Virginia en 2018 ha tenido que luchar contra tres duras lesiones en sus rodillas, que requirieron operación en todos los casos y que lo mantuvieron al margen de las canchas cerca de 16 meses en total. En una reciente entrevista con Página/12, Cáffaro reveló que consideró el retiro al momento de su tercer paso por el quirófano: “Tuve una llamada con mi familia, con mi mamá y mi hermano. Les dije que no iba a dejar, pero que lo había pensado. Les dije ‘hace tres años estoy acá, no los veo a ustedes, no juego…’”.

Al regreso a la actividad luego del corte por la pandemia, Cáffaro, cuyo hermano Agustín fue parte del plantel argentino subcampeón del mundo en 2019, vio pocos minutos, disputando un total de apenas 17 partidos en la 2020/21. Eso no impidió que Sergio Hernández lo citara para disputar los Juegos Olímpicos del año pasado en Tokio, donde tuvo la oportunidad de compartir plantel con figuras como Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Luis Scola, a quien destacó como una figura clave para su aprendizaje en declaraciones a Prensa CAB. Aunque no parecía estar listo, el por entonces DT de la selección no dudó ni un instante: “Tiene que ser el pivote de la selección durante los próximos diez años”, afirmó.

Tantos años con intermitencias hacen difícil proyectar su continuidad en el seleccionado, pero el camino parece ser el indicado. “Las expectativas puestas en él son lógicas si hablamos de un jugador tan grande con sus condiciones técnicas”, había expresado Juan Gatti, exasistente de Hernández, previo a su participación en Tokio.

Pero hay otro motivo para el entusiasmo, y también lo comparte el actual cuerpo técnico de la selección. Los informes que llegan de los Estados Unidos hablan de un jugador centrado, con capacidad de trabajo y buenos hábitos.

Francisco Cáffaro, un pivote de 2,16m que puede jugar muchos años en la selección argentina

Tuvo algunos partidos malos en el arranque de la temporada y en las redes sociales hubo simpatizantes de Virginia que hablaron con crueldad sobre él. Tony Bennett, su entrenador, lo llevó de a poco. Ahora consiguió la titularidad y de forma más continuada mostró lo que puede ofrecer. Ya en camino a superar el total de partidos que disputó la temporada pasada, el santafesino había roto su récord de puntos en un encuentro el pasado 12 de enero, con 16 en el triunfo de su equipo contra Virginia Tech. “Es de los que más se divierte en el equipo. Juega duro, todo esto es nuevo para él. No ha jugado demasiado, pero ahora está teniendo la oportunidad”, apuntó su entrenador.

Cáffaro consiguiendo un rebote en el encuentro de Virginia contra Louisville. RYAN M. KELLY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aparte de este año, le queda una temporada más para desarrollarse en los Estados Unidos antes de saltar al profesionalismo. El nuevo formato de competencia internacional complica un poco su presencia en la selección, pero está en la carpeta del Che García. Ya tendrá su oportunidad. Para esperarlo con paciencia y cautela.