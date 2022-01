Lewis Hamilton sigue en silencio, pero le darían un gusto: Michael Masi podría perder el puesto de director de carrera de la Fórmula 1

Nada fue igual en la Fórmula 1 luego de la increíble definición del campeonato mundial en la última vuelta de la competencia final de la temporada pasada en Yas Marina. Todavía hacen más ruido que el propio rugir de los motores de los autos de la categoría el silencio del inglés Lewis Hamilton y las versiones que ponen en duda la continuidad del australiano Michael Masi, el director de carrera de la FIA desde 2019. Todo quedó envuelto en una polémica infinita y bajo investigación desde que el neerlandés Max Verstappen sobrepasó al británico luego de relanzarse el Gran Premio de Abu Dhabi y se quedó con el título. Ahora, dicen, Masi no es tan intocable.

Su posición está en revisión, aunque está por verse si es para calmar a Lewis y a Mercedes, su escudería, por las amenazas de no volver a la pista, o si la F1 concreta la idea de descentralizar el poder. A la luz del desenlace, en el equipo alemán cayó pésima la determinación de que los pilotos que se encontraban con vueltas menos entre el líder Hamilton y Verstappen, que definían el certamen, pasaran al coche de seguridad tras el accidente de Nicholas Latifi. Fue entonces cuando el Red Bull aprovechó para ir a boxes y poner un juego más fresco de neumáticos, lo que le sirvió para lanzarse con más furia sobre el puntero y torcer la historia a un puñado de kilómetros para la meta.

Lewis Hamilton al frente en el Gran Premio de Abu Dhabi, detrás del auto de seguridad y delante de rivales que tenían una vuelta menos LARS BARON - Getty Images Europe

Ahora, la FIA, que no acelerará el proceso de revisión, admite que el puesto de Masi podría estar amenazado, según publica Motorsport, luego de que uno de los altos cargos del máximo organismo, Peter Bayer, admitiera que podría ser posible la sustitución del australiano. Es más, se baraja la opción de tener más de un director de carrera e, incluso, ir rotándolos durante la temporada.

Bayer ocupaba el puesto de secretario general de deportes de la FIA desde 2017 y en diciembre asumió el rol de director ejecutivo del departamento de monoplazas, por lo que está estrechamente ligado a lo que sucedió. Por eso cada una de sus palabras tiene una lupa encima. “Masi hizo un gran trabajo y se lo hemos dicho, pero también existe la posibilidad de que haya un nuevo director de carrera. Sólo puedo hacer sugerencias al Consejo Mundial, y seguro que lo evaluarán”, comentó.

Max Verstappen se le adelanta a Lewis Hamilton en la última vuelta de la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi

Masi nunca habló con los medios de comunicación tras la carrera de Yas Marina y fue blanco de críticas desde Mercedes, que deslizaron la necesidad de su salida para asegurar la continuidad en la categoría. Las críticas son moneda corriente. “Cuando trabajas en la FIA, tienes que ser consciente de que trabajas para la policía deportiva. Es raro que recibas simpatía, como en la vida real. Lo que se ha vuelto insoportable son las reacciones en las redes sociales, no se detendrán ante nada, como se vio con las amenazas de muerte contra Latifi”, agregó Peter, que sostiene a medias al director de carrera: “Michael no tiene en cuenta las redes sociales, pero la hostilidad de otras vías lo afectó mucho. Le aseguraré el respaldo de la Federación en nuestras discusiones, y le hice saber que queremos seguir trabajando con él, pero tenemos que lidiar con el tema”.

En algunos encuentros informales se planteó la posibilidad de proporcionar ayuda adicional a distancia para los responsables del control de carrera, de un modo parecido al de los equipos, que tienen ayuda de sus ingenieros desde la fábrica para una mejor estrategia. Y en medio de la guerra fría entre la FIA y Mercedes, el culebrón no parece que vaya a cambiar el destino. “Si Mercedes hubiera mantenido su apelación, el resultado de la carrera podría haber cambiado, pero no el del Mundial, porque Verstappen ya estaba por delante en el campeonato antes de Abu Dhabi. Él tomó esa decisión (de permitir los traspasos) con la que los Comisarios no estarían de acuerdo y podríamos anular el resultado de la carrera, pero incluso, si se anulara, Max sería el campeón”, concluyó.