Golden State venció a Orlando gracias a un gran segundo tiempo de Stephen Curry

SAN FRANCISCO (AP).- Stephen Curry se recuperó tras una primera mitad difícil y anotó 18 de sus 26 puntos tras el descanso; Jimmy Butler sumó 21 puntos, y los Golden State Warriors se impusieron a los Orlando Magic en la segunda mitad para ganar por 120-97 el lunes por la noche.

Curry jugó con una sensibilidad en el tobillo izquierdo y falló sus seis primeros intentos de triple -empezando 3 de 13 en tiros de campo- antes de conectar finalmente desde atrás con 8m20s restantes en el tercer cuarto para acercar a los Warriors 71-69. Eso fue todo lo que hizo falta para que Golden State arrancara con un parcial de 14-4.

El dos veces MVP lanzó 10 de 23 en total, anotando 4 de 13 triples. Tuvo seis asistencias y dos de los ocho robos de su equipo.

Paolo Banchero anotó 21 puntos, capturó 12 rebotes y repartió siete asistencias, y Desmond Bane anotó 20 puntos para Orlando en la primera noche de un partido consecutivo fuera de casa.

Stephen Curry lanza ante la oposición de Paolo Banchero Justine Willard� - FR172291 AP�

Moses Moody anotó 20 puntos para los Warriors, mientras que Brandin Podziemski salió desde el banquillo para terminar con 16 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes. Draymond Green aportó nueve puntos y siete rebotes en 18 minutos por partido tras ser expulsado al inicio del segundo cuarto el sábado contra Phoenix.

El base de Golden State, Buddy Hield, vio cómo su racha de 199 partidos consecutivos en temporada regular se rompió en la victoria del sábado por 119-116 sobre los Suns, pero anotó un triple tardío el lunes. Jonathan Kuminga no volvió a jugar tras perderse el último partido por enfermedad.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, espera que el pívot Al Horford vuelva el jueves tras una ausencia de siete partidos debido a irritación en el nervio ciático derecho.

Triunfo de los Pistons

Jalen Duren anotó 26 puntos y capturó 10 rebotes para ayudar a los Detroit Pistons a imponerse por 110-102 a los Portland Trail Blazers, tras desperdiciar una ventaja de 21 puntos. Ausar Thompson añadió 18 puntos y 12 rebotes para los Pistons (23-6), líderes de la Conferencia Este. Duncan Robinson anotó 15 y Cade Cunningham sumó 14 antes de ser expulsado por faltas al comienzo del último cuarto.

Shaedon Sharpe lideró a los Trail Blazers (12-17) con 25 puntos en 11 de 21 tiros, pero también cometió ocho pérdidas de balón. Deni Avdija añadió 18 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Donovan Clingan y Jalen Duren luchan en el aire Molly J. Smith� - FR172292 AP�

Donovan Clingan anotó 17 puntos, capturó 10 rebotes y realizó tres tapones para Portland. Sidy Cissoko anotó 16 desde el banquillo.

Tras ir perdiendo por 21 puntos al final del tercer cuarto, Portland seguía nueve puntos abajo cuando Cunningham fue eliminado por faltas con 8m32s restantes. Pero los Blazers superaron a los Pistons 12-2 en los siguientes 4:20 para tomar una ventaja de un punto. Detroit cerró entonces con un parcial de 11-2 para sentenciar el partido.