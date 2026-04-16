Golden State Warriors venció a Los Angeles Clippers con una gran actuación de Stephen Curry

No tiene fecha de vencimiento. Los 38 años no lo detienen, el hambre por competir lo mantiene alerta. Es por eso que Stephen Curry se vistió una vez más de súper héroe para darle a Golden State Warriors una vida más en la temporada 2026. Es que en el arranque del play-in, la estrella de la franquicia de San Francisco con 35 puntos, fue el faro del equipo para eliminar a Los Angeles Clippers con una victoria por 126-121.

La carrera de Curry por tratar de conseguir un lugar en los playoffs no se detiene y el viernes próximo se chocará con Phoenix Suns. El equipo que gane será el rival de Oklahoma City Thunder en la primera ronda de playoff que comenzarán el domingo próximo.

PLAYOFF STEPH AVOIDS ELIMINATION 🤯



35 POINTS IN WARRIORS WIN 😮‍💨 pic.twitter.com/cDzshGaAdT — SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2026

Los Clippers iban 98-85 arriba y Curry, que había metido 16 puntos en el tercer cuarto, pero que estaba dosificando minutos por determinación del entrenador Steve Kerr, cuando faltaban menos de 10 minutos para el cierre del juego saltó a la cancha y comenzó a dominar la escena.

Fue un cuarto extraordinario de los Warriors, en el que anotaron 43 puntos, 24 de ellos desde el perímetro, con un 8 de 11 en triples. De hecho, la franquicia de San Francisco terminó el partido con 19 triples, que les ayudaron a compensar los 35 puntos que concedieron con sus 20 pérdidas.

El partido entró al último minuto con empate en 117. En ese momento Stephen Curry clavó otro triple para el 117-120, una ventaja que resultaría definitiva después de que Draymond Green robase los siguientes dos balones a Kawhi Leonard. "Es el mejor defensor que he visto en mi vida. Es increíble todo lo que hace en la cancha. Por una noche, somos nosotros. Somos campeones otra vez. Sé que puede una resultar locura para todos. Es un partido de play-in, me da igual", dijo Steve Kerr sobre Green.

STEPH TAKES OVER TO KEEP WARRIORS ALIVE!



35 PTS

7 3PM



Golden State will face Phoenix on Friday for the West 8-seed 🔥 pic.twitter.com/UAFMOiaUAc — NBA (@NBA) April 16, 2026

Curry terminó con 35 puntos, mientras que Gui Santos y Kristaps Porzingis sumaron 20 cada uno y Al Horford 14. La eliminación en el Intuit Dome de Inglewood supuso un auténtico golpe para los Clippers, que, tras un inicio muy malo de temporada, escalaron posiciones y también se sobrepusieron a las salidas de James Harden hacia Cleveland Cavaliers y de Ivica Zubac a Indiana Pacers.

Cómo sigue la competencia

En el otro partido de play-in, Philadelphia 76ers se clasificaron para los play-offs al vencer a los Orlando Magic por 109-97. Con esta victoria en el Xfinity Mobile Arena, lograron acceder a los playoffs y se enfrentarán a Boston Celtics en la primera ronda de los playoffs.

ANDRE DRUMMOND SEALS IT FROM DEEP!



THE SIXERS HAVE CLINCHED THE EAST #7 SEED AND WILL FACE THE CELTICS IN ROUND 1! pic.twitter.com/4bxCNiE7IE — NBA (@NBA) April 16, 2026

Los Sixers se convirtieron en el séptimo cabeza de serie de la Conferencia Este y el duelo contra los Celtics comenzará el domingo en Boston. El camino de Orlando continuará el viernes próximo, cuando se enfrente a los Charlotte Hornets, por el último lugar para ingresar a la postemporada. El ganador de ese duelo se medirá con Detroit Pistons.