Qué significa “Knickerbocker”, el término que da origen a los Knicks de Nueva York

En un dramático partido por las Finales de la NBA, los New York Knicks vencieron 107-106 a los San Antonio Spurs este martes y quedaron a un triunfo de ganar su tercer anillo. En medio de la expectativa por el equipo, también crece el interés por el origen de su nombre, “Knickerbockers”, vinculado a los primeros habitantes de la ciudad.

Las raíces de los New York Knicks

Según detallan los Knicks en su web oficial, el término “Knickerbocker” se originó entre los colonos de Países Bajos que llegaron a lo que hoy es Nueva York durante el siglo XVII. La palabra hacía referencia a un tipo especial de pantalones que se ajustaban justo debajo de la rodilla, una prenda característica de la época.

La batalla entre hinchas de Knicks y Spurs

Con el tiempo, el término dejó de referirse a la ropa y pasó a identificar a los descendientes de aquellos primeros colonos en la ciudad. En 1809, el escritor Washington Irving popularizó el concepto al publicar A History of New York, una obra firmada con el seudónimo “Diedrich Knickerbocker”.

La evolución del concepto Knickerbocker hacia un símbolo de la ciudad de Nueva York

Tras el éxito del libro de Washington Irving, el personaje Diedrich Knickerbocker se convirtió en un símbolo de la ciudad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la ciudad popularizó la figura de “Father Knickerbocker”, representada con peluca, sombrero de tres picos, zapatos con hebillas y los característicos pantalones “knickers”.

El nombre también apareció en comerciales, espectáculos de Broadway y columnas de la época. Su llegada al deporte se produjo en 1845, cuando Alexander Cartwright fundó en Manhattan el equipo de béisbol New York Knickerbockers.

El nombre de los Knicks está vinculado a los colonos neerlandeses que llegaron a la ciudad de Nueva York Instagram @nyknicks

Aunque el equipo se trasladó a Nueva Jersey un año después, el nombre perduró y quedó ligado a la historia deportiva de Nueva York.

La fundación de los New York Knicks de la NBA

El nombre llegó al baloncesto profesional en 1946, cuando la Basketball Association of America otorgó una franquicia a Nueva York. El fundador del equipo, Ned Irish, eligió el nombre “Knickerbockers” tras una votación entre empleados del Madison Square Garden.

El nombre de los New York Knicks se debe a un término con siglos de historia Instagram @nyknicks

Con el tiempo, el nombre se acortó a “Knicks”, como se conoce al equipo actualmente. La identidad del club también está ligada a la ciudad a través de sus colores: naranja, azul y blanco, los mismos que aparecen en la bandera de Nueva York.

Los New York Knicks buscan ganar la NBA luego de 53 años

El camino del equipo en las Finales de la NBA de 2026 atrajo la atención de figuras de la política y el arte. En el cuarto juego ante los Spurs, personalidades como Taylor Swift, Spike Lee, Ben Stiller, Adam Sandler, Tracy Morgan, Sidney Sweeney y Jerry Seinfeld, entre otras, fueron vistas en el Madison Square Garden, según afirmó NBC News.

Antes del partido, James Dolan, dueño de la franquicia, manifestó su confianza en el equipo para estas finales. “Esta noche vamos a ganar y luego vamos a ganar las Finales”, afirmó. Y ocurrió.

Tras la remontada de 29 puntos, el entrenador Mike Brown atribuyó el éxito al gran esfuerzo de los jugadores. El próximo partido ante la franquicia de Texas será este sábado 13 de junio a las 20.30 (hora del Este de EE.UU.) en el AT&T Center de San Antonio.