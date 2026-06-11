San Antonio vs. Nueva York: el evento que ha copado las calles y el sábado coincidirá con el Mundial

Mientras la atención deportiva de Estados Unidos se concentra en las Finales de la NBA, la región de Nueva York-Nueva Jersey se prepara para vivir un fin de semana excepcional. El sábado 13 de junio no solo podría marcar un punto final en la serie entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, sino que además coincidirá con el arranque del Mundial 2026 en la región: el debut de Brasil frente a Marruecos.

Knicks vs. Spurs: la remontada que dejó a Nueva York a un triunfo del título NBA

Según la cobertura oficial de la NBA, el cuarto partido de las Finales dejó una de las remontadas más impactantes en la historia de la serie por el campeonato.

Los New York Knicks llegaron a estar 29 puntos por debajo de los San Antonio Spurs durante el tercer cuarto, pero terminaron imponiéndose por 107-106 ante un Madison Square Garden completamente entregado a su equipo.

Los Knicks se preparan para las finales

La victoria permitió a la franquicia neoyorquina colocarse arriba por 3-1 en la serie y quedar a un solo triunfo de conquistar un campeonato que se le niega desde hace 53 años.

El propio entrenador Mike Brown destacó el significado de la remontada. Para el técnico, recuperar una diferencia tan amplia fortalece la confianza del grupo y demuestra que el equipo nunca debe darse por vencido, independientemente del marcador.

Arrestos en Manhattan tras la victoria de los Knicks en las Finales de la NBA

La euforia que generó la histórica remontada de los New York Knicks también tuvo episodios de tensión en las calles de Manhattan.

Según informó la agencia AFP, la policía de Nueva York realizó varios arrestos durante la noche del miércoles en las inmediaciones del Madison Square Garden, donde miles de aficionados celebraban la victoria de su equipo en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

La batalla entre hinchas de Knicks y Spurs

Los incidentes se registraron a pocas cuadras del estadio, en una zona que se encontraba bajo un importante operativo de seguridad.

De acuerdo con la agencia, las autoridades recurrieron al uso de granadas de aturdimiento para dispersar a grupos de fanáticos que protagonizaban disturbios.

Ante la posibilidad de desórdenes, la ciudad había decidido prohibir las proyecciones públicas del encuentro en los alrededores de la arena, una medida destinada a evitar concentraciones masivas en el centro de Manhattan durante el desarrollo de las Finales.

Los episodios del miércoles se produjeron apenas dos días después de otros incidentes vinculados a la serie. Según AFP, durante el tercer partido disputado el lunes, la policía arrestó a 21 personas. Ocho de ellas fueron procesadas judicialmente, mientras que el resto recibió sanciones económicas.

Calendario de las Finales NBA 2026: resultados de Knicks vs. Spurs y próximos partidos

La serie por el título comenzó el 3 de junio y se desarrolla íntegramente en horario de las 20.30 hs (hora del Este). Hasta el momento, los resultados registrados son los siguientes:

Juego 1: Knicks 105 – Spurs 95

Juego 2: Knicks 105 – Spurs 104

Juego 3: Spurs 115 – Knicks 111

Juego 4: Knicks 107 – Spurs 106

Los próximos compromisos programados son:

Juego 5: San Antonio vs. New York | sábado 13 de junio

Juego 6: New York vs. San Antonio | martes 16 de junio

Juego 7: San Antonio vs. New York | viernes 19 de junio

Al ser una llave al mejor de siete, todo podría terminar en el juego 5, si los Knicks vencen como visitantes a los Spurs.

Unas horas antes del juego 5 de la NBA entre Knicks y Spurs, Brasil enfrentará a Marruecos en las afueras de Nueva York por el Mundial 2026 Seth Wenig - AP

Mundial 2026 en Nueva Jersey: Brasil vs. Marruecos coincide con la definición NBA

Nueva York-Nueva Jersey será sede de ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluida la final del torneo. La FIFA destacó a la región como uno de los centros neurálgicos de la competición.

El sábado 13 de junio, pocas horas antes de que concluya la jornada deportiva, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey albergará uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

El partido corresponde al Grupo C y enfrentará a Brasil y Marruecos a partir de las 18.00 hs (hora del Este). El encuentro será el séptimo del torneo.