El complejo de Disney World en Orlando (Florida) se perfila como sede favorita para hospedar un posible retorno de la NBA en medio de la pandemia de coronavirus.

Está claro que el imperio Disney no se creó de un día para el otro. Es indudable que el dominio de la NBA en materia de negocio deportivo no se construyó con apenas un chasquido de dedos. Entonces, ¿cómo confluyeron esos dos mundos y pusieron en marcha el operativo reporto de la liga de básquetbol más dominante del planeta? Y todas las luces apuntan a la misma persona, esa que después de más de 40 años al frente de la compañía de entretenimientos más poderosa del planeta logró poner bajo una misma órbita a Pixar, Marvel, LucasFilm y 21st. Century Fox: Robert Allen Iger . O simplemente: "Bob". El hombre de 69 años, "irrumpió" en una de las reuniones de los comisionados de la NBA y cuando tomó la palabra comenzó a construir esta alianza que marcará un mojón en la competencia.

Hoy se hablan de las 2000 habitaciones preparadas en Coronado Springs Resort , que será el núcleo de la gran comitiva de la NBA. Estiman que 70 personas por franquicia será el número permitido para los 22 equipos que cerrarán la temporada. Pero para que todo eso sea posible la participación de Iger fue clave. Y se debe comprender que es íntimo amigo de Chris Paul , el base de Oklahoma City Thundert y presidente del Sindicato de Jugadores. Una relación que resultó determinante.

Para poner en contexto de quién se trata "Bob": Iger es el ex CEO de Disney, es el hombre que en 15 años como la cabeza de la compañía consiguió que el mundo mágico de Mickey Mouse pase de un valor de mercado de 48.400 millones a más de 257.000 millones.

Las fechas de cómo desembarcarían los equipos a Orlando parece casi resuelta. Los planes para tener todo perfectamente cuidado están sobre la mesa de las organizaciones, ya que la idea es que el 7 de julio se instalen Disney, para comenzar la competencia el 31 de julio en el Wide World of Sports , que está dentro del complejo.

Ahora bien, la relación de Iger no es sólo con Paul, es un millonario muy conocido dentro del mundo de la NBA, además por ser un reconocido fanático de los Los Angeles Clippers. Pero su principal incidencia en este cierre entre la organización y Disney, es la relación que tiene con Adam Silver , ya que se conocen desde 1990, cuando Silver era el jefe de la NBA Entretainment. Allí comenzó la amistad con Iger, que casualmente en aquellos días conoció a su esposa, Willow Bay, la presentadora de "Inside Stuff", el noticiero de la NBA.

"Tengo esta relación con Chris, tengo esta relación con Adam, y resulta que he dirigido la Compañía Walt Disney por un tiempo. Así que todo se combina para tratar de descubrir cómo recuperamos la NBA", contó Iger en una charla con ESPN, que casualmente es la empresa que también es parte del grupo Disney y que tiene un acuerdo de TV con la liga de básquetbol (junto a Turner) por unos 2.700 millones al año por los derechos televisivos de la NBA.

Las palabras de Iger fueron las que convencieron a los dueños de las franquicias, ya que que cuando le consultaron cómo harían para cuidar sanitariamente a tanta gente y cuáles eran las fechas que estimaban para la reapertura de los parques, el empresario les respondió que no podía darle certeza sobre eso que se apoyaría: "En datos y no en fechas". Todo está pensado perfectamente. Desde los controles diarios que le harán a los jugadores, integrantes de los staff y a cada uno de los miembros de la organización, sino que también se preocupan por algo determinante, la TV de los juegos. Son varios las estrellas que no escondieron que la principal determinación para reanudar la temporada es para no sufrir pérdidas económicas que pudieran afectar los contratos de 2021, por eso es que ya está estudiando que se podrán hasta tres partidos en simultáneo de ser necesario. Cuentan con el HP Field, el Visa Center y el The Arena, tres canchas que pueden también utilizarse como centro de entrenamiento. Según explicaron las autoridades de ESPN, están los estadios perfectamente equipados para televisar en vivo y en máxima calidad cada uno de los partidos.

Iger, de 69 años, se mantuvo muy activo para lograr el acuerdo. Si bien no participó en cada una de las charlas entre los comisionados, trabajó en silencio para que sea posible cada detalle. Para se un poco más precisos, se ocuparon de tener protocolos para aislar posibles casos positivos y sin parar la competencia, de la misma manera que se concentraron en que las estrellas tengan las comodidades para la ocasión ¿Qué implica eso? Dispondrán de 100 kilómetros cuadrados de propiedad privada y completamente cerrada en los que tendrán la chance de jugar al golf, disfrutar de algunas atracciones y elegir entre los diferentes restaurantes que tiene el complejo Disney. Y estas cuestiones fueron las que terminaron por inclinar la balanza, porque ni Las Vegas le ofrecía tal exclusividad a la NBA.

"Chris [Paul] y yo probablemente nos enviemos mensajes de texto unos siete veces a la semana y hablemos cuatro veces a la semana. Lo considero un muy buen amigo". La tranquilidad de Iger para contar su relación con parte del corazón de la NBA. El pulso de un hombre que es considerado de los más poderosos de los Estados Unidos con una fortuna que ronda los 690 millones de dólares, según Forbes, y que, lógicamente, sabe perfectamente de qué se trata la industria del entretenimiento.