Ferrari empuja cambios para revertir un mal año y rescatar la crítica temporada de Lewis Hamilton

Las fiestas navideñas y el fin de año envuelven a Fiorano, que en 2025 estuvo rodeado por una atmósfera decepcionante. El clima acompaña esa sensación de desesperanza: nubes, lluvia, humedad. Las perspectivas prometedoras de la jornada de la presentación de la SF-25, a mediados de febrero pasado, se derrumbaron con los 24 episodios del calendario de la Fórmula 1. Hasta la imagen y el aura superador que enseña Lewis Hamilton quedó hundida, apagada.

Sin victorias en los grandes premios, el único chispazo lo ofreció el séptuple campeón del mundo con el solitario triunfo en la Sprint Race en China. A pesar de completar ese pequeño casillero, el británico desarrolló una temporada a ciegas en su año de estreno con Ferrari. La revolución técnica de 2026, con modificaciones en los autos y en la unidad de potencia, un nuevo ciclo que se presenta para volver a brillar como equipo y para que los pilotos renueven el optimismo. Encaminarse hacia el éxito es una tarea que se enseña como una pesada carga: la Scuderia no celebra desde 2007 con un piloto, Kimi Raikkonen, y como conjunto se cumplieron 27 años del último título de Constructores.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, los pilotos de Ferrari, junto a la SF-25; la Scuderia pasó de la expectativa a la decepción, para terminar en el cuarto puesto entre los Constructores PIERO CRUCIATTI - AFP

“Sabemos en qué áreas debemos mejorar. Sabemos que las razones que nos llevaron a la descalificación en China [el auto de Charles Leclerc no dio el peso mínimo; el de Hamilton tuvo un excesivo desgaste del fondo plano] nos afectaron durante un tercio del campeonato”, reflexionó Frédéric Vasseur, el francés que renovó contrato para estar al frente del garaje y sobre quien recaen las miradas cuando las metas no se cumplen. La idea del ingeniero es consolidar a dos personas en el programa: el director técnico Loic Serra y el subdirector del equipo, Jerome D’Ambrosio, que se unió en julio pasado a la estructura.

La Scuderia detuvo las actualizaciones de la SF-25 muy temprano para concentrar los esfuerzos en el próximo desarrollo: un inicio flojísimo de campaña –apenas 17 puntos en dos grandes premios- indicó que pulsear entre los Constructores no estaría al alcance, aunque la medida que se enfocó en el futuro tuvo un revés: “Estoy convencido de que fue la elección correcta, pero subestimé el impacto psicológico que la decisión tuvo en cada miembro del equipo, incluido los pilotos”, aseveró Vasseur.

Frédéric Vasseur, el jefe de Ferrari respalda a Lewis Hamilton y admite que el británico podría tener un nuevo ingeniero de pista Ferrari Spa

La aventura de Hamilton junto a Ferrari resultó un fracaso en 2025. “No tenemos el auto”, se quejó el británico, que cerrando el año fue lapidario: “Una pesadilla”. Sexto en el Mundial de Pilotos –la segunda peor posición de su carrera, igualando la de 2022 y apenas un escalón por encima de la de 2024, ambas con Mercedes-, la frustración y el agobio invadió al piloto que se sumó con el reto de recuperar la notoriedad propia y la de la Scuderia. Vasseur fue quien lo invitó a sumarse a Maranello, porque la relación que arrastran ingeniero y piloto se forjó en los tiempos de GP2, ahora Fórmula 2, y el francés siempre lo respaldó. “En los momentos más difíciles, siempre intentó encontrar soluciones hablando con el equipo y los ingenieros. Esto aporta energía positiva a pesar de las dificultades. Subestimamos el cambio, que fue grande para él: no se trata solo de cultura o comida, hablamos de los procedimientos como equipo… Necesitamos mejorar la colaboración, entendernos mejor, saber qué necesita”, expuso el jefe del garaje.

La relación de Hamilton con Riccardo Adami, el ingeniero de pista, tuvo pasajes de tensión. El británico, después de ensayar críticas consideraciones en las comunicaciones de radio, durante los grandes premios, luego suavizó el discurso. Sin química la pareja no fluye, y la ausencia de sintonía perjudica la performance. “Estamos evaluando todas las opciones. Cada detalle cuenta”, comentó Vasseur en una charla con Il Corriere della Sera. Exingeniero de pista de Carlos Sainz Jr. y del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel, la continuidad del italiano en el puesto es una incógnita, al igual que lo es la posición en la que están las escuderías, respecto del nuevo reglamento que entrará en vigencia en Melbourne.

Ferrari necesita relanzarse como escudería y Lewis Hamilton reinventarse tras un año de frustraciones Thaier Al-Sudani/AP

“No sabemos realmente dónde están nuestros rivales, y solo lo sabremos durante las primeras pruebas del año que viene. En Bahréin, en los test, veremos autos muy diferentes a los de Barcelona y las decisiones de los equipos podrían girar 180 grados”, opinó Serra. La única certeza en Ferrari es que el 23 de enero próximo se presentará el nuevo modelo y que gestionar el límite de presupuesto será un dato a controlar: “Introducir cuatro o cinco actualizaciones en las primeras carreras, o tener que enviar una nueva carrocería a una carrera lejana, como Japón o China, repercutirá en un gasto de la mitad del presupuesto de desarrollo a principio de año. Quien esté por delante en Melbourne, en la primera carrera, no necesariamente tendrá el auto ganador del año”, apuntó Vasseur.

El de Ferrari y Hamilton es un matrimonio que, después del primer aniversario, pretende rescatarse tras el desplome.